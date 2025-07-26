Beyağaç\'ta \'Beyağaç Time\' Projeleri ile Turizm ve Ekonomi Canlanacak

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 2030 vizyonunu belirleyen, turizm ve ekonomide ilçeye değer katacak 'Beyağaç Time' projeleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na tanıttı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün öncülüğünde hayata geçirilen ilçenin 2030 vizyonunu belirleyen "Beyağaç Time" projeleri ile ilçede turizmin canlandırılması ve istihdamı artırılması hedefleniyor. Göreve seçildiği günden bu yana gecesini gündüzüne katarak Beyağaç için çalışan Başkan Pütün'ün bu vizyon projeleriyle ilçede ekonomik ve sosyokültürel yaşamın canlandırılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bu kapsamda Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu'nu 31 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Topuklu Yaylasında gerçekleştirilecek "Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem" etkinliklerine davet eden Başkan Pütün, ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan "Beyağaç Time" projelerini de kendilerine takdim etti.

Beyağaç'a değer katacak projeler 'Beyağaç Time' projelerini kamuoyuna tanıtan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Göreve seçildiğimiz günden itibaren ilçemizin ekonomisi ve turizm faaliyetlerinin geliştirilerek, dünyaca tanınan bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için aralıksız çalışmalar yürüttük. Sıra dışı doğası, zengin kültürü ve güzel insanlarıyla her geçen gün değerine değer katan Beyağaç'ımız için yeni bir vizyonla yola çıktık. Ekibimizle birlikte hayata geçirdiğimiz 'Beyağaç Time' projeleriyle ilçemizdeki turizm faaliyetlerinin canlandırılmasını ve buna bağlı olarak daha çok hemşehrimizin istihdama katılmasını arzuladık. Bu projelerimizde, ilçemizin marka değerini hep birlikte el ele vererek büyütüyoruz. Geleceğe birlikte yürüyoruz, Beyağaç kazanıyor" dedi. - DENİZLİ