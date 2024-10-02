Beyağaçlı Öğrencilere Fatih Erbakan'dan Hediye - Son Dakika
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Politika

Beyağaçlı Öğrencilere Fatih Erbakan'dan Hediye

Beyağaçlı Öğrencilere Fatih Erbakan\'dan Hediye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Beyağaçlı öğrencilere hediyeler gönderdi. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, hediyeleri öğrencilere ulaştırarak mutluluklarına ortak oldu.

02.10.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın gönderdiği hediyeleri, Beyağaçlı öğrencilere ulaştırdı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ü tebrik etmek için Denizli'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününe denk gelen programında öğrencileri de unutmayarak, Beyağaç İmam Hatip Orta Okulu ve Beyğaç İmam Takip Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelmişti. Öğrenciler, kendilerine başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Erbakan'dan bazı hediyeler talep etmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Beyağaç ziyareti esnasında öğrencilere sözünü vermiş olduğu hediyeler, Belediye Başkanı Sezayi Pütün tarafından öğrencilere ulaştırıldı. Başkan Pütün'e hediye takdimi sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, YRP MKYK Üyesi - Ege Bölgesi Sorumlusu Cafer Azaklı, Denizli İl Sorumlusu Orhan Çağlayan, İlçe Başkanı Hüdayi Dural, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Orhan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Hediyelerine kavuşan öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Öğrencilerimizin yüzünün gülmesine vesile olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beyağaçlı Öğrencilere Fatih Erbakan'dan Hediye - Son Dakika

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