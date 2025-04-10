Beyaz Saray\'dan Gümrük Vergisi Açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125'e yükseltildiğini açıklamasının ardından Çin'e uygulanan vergi oranının yeni vergiler öncesi mevcut olan yüzde 20 ile yüzde 145 olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranı hakkında yeni açıklama yaptı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'e yönelik açıkladığı yüzde 125'lik gümrük vergisinin içerisinde yeni vergiler öncesi mevcut olan yüzde 20'lik gümrük vergisinin dahil olmadığını belirtti. Beyaz Saray, Çin'e uygulanan vergi oranının mevcut olan yüzde 20'lik gümrük vergisi ile birlikte toplam yüzde 145 olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da tüm ülkelere yüzde 10'luk temel gümrük vergisi ve bazı ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı vergi oranları uygulamaya koymuştu. Trump, dün ise Çin'e yönelik vergi oranını yüzde 54'ten yüzde 125'e çıkardığını açıklamıştı. - WASHINGTON