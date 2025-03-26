Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi

Chen Medya :

inan guney beyoglu halkının senelerdir alamadigi hizmeti getirerek örnek bir belediye başkanı olmuştur emekli evinden öğrenci beslenmesine pazar yardımından gece çorbasına bir sürü hizmeti vardır piyasada gezen ses kaydını açın dinleyin bu adamın sesi ile ne alakası var kaldiki yapay zeka diye birsey çıktı herkesin sesini taklit edebilirler somut deliller olması lazım suçlamalar jle alakali inan guney adam gibi adamdır