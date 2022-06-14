Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü - Son Dakika
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Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü

14.06.2022 14:29
Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen gençlik buluşması için gittiği Çınar ilçesinde Diyarbakır'a davet ettiği öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen gençlik buluşması için gittiği Çınar ilçesinde Diyarbakır'a davet ettiği öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen gençlik buluşması için gittiği Çınar ilçesinde tanışarak Diyarbakır'a davet ettiği öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırlayan AK Parti Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'a gelerek bazı ziyaretlerde bulunan Çınar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini sıcak bir ilgiyle karşıladı. Beyoğlu, ülkenin geleceği ve milletin umudu olan gençlerle bir araya gelmekten her zaman keyif duyduğunu söyledi.

"Hayallerinizin peşinden gitmekten çekinmeyin"

Eğitim hayatı için öğrencilere tavsiyelerde bulunan Beyoğlu, azim ve gayretle çalışmaları halinde hayallerine ulaşmaları önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik sözlerini hatırlatan Beyoğlu, "Cesur olun, kararlı olun, hayallerinizin peşinde gitmekten çekinmeyin. Milletimizin evlatlarına umutsuzluk yakışmaz. Sizler dünyaya nizam vermiş, örnek olmuş bir medeniyetin evlatlarısınız. Geleceği parlak olan bir ülkemiz ve güçlü bir liderimiz var. Kendinize güvenerek azim ve gayretle çalışırsanız arzuladığınız hayaller sizi bulacaktır. Cumhurbaşkanımız son 20 yılda önemli adımlar atarak gençlerin her alanda önünü açmıştır. Sizleri ağırlamaktan, sohbet etmekten ve gözlerinizdeki ışıltıyı görmekten mutlu olduk" dedi. - DİYARBAKIR

Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü
Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü

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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü - Son Dakika

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