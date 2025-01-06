Beypınar Mahallesi'nin Adı Düzeltme Gündemde - Son Dakika
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Politika

Beypınar Mahallesi'nin Adı Düzeltme Gündemde

Beypınar Mahallesi\'nin Adı Düzeltme Gündemde

Samsun'un Atakum ilçesinde Beypınar Mahallesi'nin isminin 2004 yılından beri yanlış yazılması üzerine mecliste düzeltme gündeme getirildi. Ayrıca, yeni araç alımları ve park isimleri için teklifler de değerlendirildi.

06.01.2025 16:47  Güncelleme: 16:50
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Samsun'un Atakum ilçene bağlı "Beypınar" Mahallesi'nin 2004'te meclisten geçen kararda adının "Beypınarı" şeklinde yazılması nedeniyle yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi için ilçe meclisinde harekete geçildi.

Atakum Belediye Meclisi 2025 yılı ilk oturumuna ait meclis toplantısı, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. 12 gündem maddesinin gündeme alındığı toplantının açılışında söz alan Taşkın, 2025 yılının Atakum için hayırlara vesile olmasını diledi. Denetim Komisyonu seçimiyle başlayan mecliste, gizli oyla yapılan seçilen üyelerin ardından diğer maddeler görüşüldü.

21 yıldır mahallenin adı resmiyette yanlış geçiyor

15 Ekim 2004 tarihinde yapılan Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) meclis toplantısında, Atakum ilçesindeki Beypınar köyünün adı yanlışlıkla "Beypınarı" olarak yazıldı. Büyükşehir sınırlarına dahil edilerek mahalle statüsü kazanan köy, Atakum Belediyesi'ne bağlandı. Ancak tapu ve nüfus gibi resmi kurumlarda "Beypınar" şeklinde yazılmaya devam etti. Mahallenin adının tekrar "Beypınar" olarak düzeltilmesi konusu meclis gündemine getirildi. Meclis üyelerine, "Beypınar" adıyla ilgili dönemin resmi belgelerinde yer alan, valilik ve kaymakamlık gibi ilgili kurumlara gönderilen evraklar da sunuldu. Bu evraklarda, 2004 öncesinde de bölgenin adının "Beypınar" olduğu belirtildi. Söz konusu teklif, daha ayrıntılı şekilde görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

25 milyon TL kredi talebi

Mecliste ayrıca 10 adet kamyonet alımı için İller Bankası A.Ş.'den 25 milyon TL teminat mektubu alarak kredi kullanımı için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e yetki verilmesi teklifi de ilgili komisyona havale edildi.

Toplantıda ayrıca Atakum ilçe sınırları içerisinde bulunan 83 adet parka yeni isim verilmesi teklifi ilgili komisyona gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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