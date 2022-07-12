Biden'ın eşi Jill Biden'dan "tako" özrü - Son Dakika
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Biden'ın eşi Jill Biden'dan "tako" özrü

12.07.2022 23:36
Biden'ın eşi Jill Biden'dan "tako" özrü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada Latin Amerikalıları meşhur yemekleri "tako"ya benzettiği için sözcüsü Michael LaRosa aracılığıyla sosyal medya üzerinden özür diledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada Latin Amerikalıları meşhur yemekleri "tako"ya benzettiği için sözcüsü Michael LaRosa aracılığıyla sosyal medya üzerinden özür diledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün Texas eyaletinde yer alan San Antonio kentinde daha önce La Raza Ulusal Konseyi olarak bilinen Latin kökenli bir sivil haklar ve savunma grubu olan UnidosUS'un yıllık konferansında konuşmuş, Latin Amerikalıları meşhur yemekleri "tako"ya benzetmişti.

First Lady Biden konuşmasında, Latin toplumuna iltifat etmek için "Bronx'un bodegası kadar farklı, Miami'nin çiçekleri kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolaı kadar eşsizsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından First Lady Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "First Lady, sözleri Latin topluluğu için saf hayranlık ve sevgi dışında bir şey ifade ettiği için özür diliyor" dedi.

"BİZ TAKO DEĞİLİZ"

First Lady Biden'ın başarısız iltifat girişiminin ardından Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneği Jill Biden'a tepki göstermiş, sosyal medyada "Biz tako değiliz" paylaşımında bulunmuştu. Dernek ayrıca açıklamasında, "San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışmak için kahvaltılık takoları kullanmak, bölgedeki Latinlerin çeşitliliğine karşı kültürel bilgi ve duyarlılık eksikliğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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