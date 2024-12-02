Biden, oğlu Hunter'ı affetti - Son Dakika
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Politika

Biden, oğlu Hunter'ı affetti

Biden, oğlu Hunter\'ı affetti

Joe Biden, vergi kaçırma ve silah usulsüzlükleri nedeniyle yargılanan oğlu Hunter'ı affetti.

02.12.2024 13:08
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ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırmakla ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce hakkındaki yasal sürece müdahale etmeyeceğine açıkladığı oğlu Hunter Biden için resmi af çıkardı. Vergi kaçakçılığı ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu için yayınladığı açıklamada, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden bu yana Adalet Bakanlığı'nın karar alma sürecine karışmayacağımı söyledim. Oğlumun seçilerek ve haksız yere yargılanmasını izlerken bile sözümü tuttum. Silahı suç işlerken kullanma, çoklu satın alma veya sahte alıcı olarak satın alma gibi ağırlaştırıcı faktörler bulunmadan, insanlar yalnızca silah başvuru formunu doldurma şekilleri nedeniyle ağır suçlamalarla yargılanmazlar. Ciddi bağımlılıkları nedeniyle vergilerini geç ödeyen, ancak daha sonra faizi ve cezalarıyla geri ödeyenler için genellikle cezai olmayan çözümler sağlanır. Hunter'a farklı davranıldığı açıktır" ifadelerini kullandı.

Davalarındaki suçlamaların Kongre'deki birkaç siyasi rakibinin kendisine saldırmaları ve seçilmesine karşı çıkmalarının ardından ortaya çıktığını belirten Biden, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilen dikkatlice müzakere edilmiş bir anlaşmanın mahkeme salonunda bozulduğunu, Kongre'deki birkaç siyasi rakibinin siyasi baskı uyguladığını öne sürdü.

"Anlaşma geçerli olsaydı, Hunter'ın davalarının adil ve makul bir çözümü olacaktı" ifadesini kullanan Biden, "Hunter'ın davalarını inceleyen hiçbir makul kişi, onun sadece benim oğlum olduğu için seçildiğinden başka bir sonuca varamaz. Acımasız saldırılara rağmen 5 buçuk yıldır uyuşturucu kullanmayan Hunter'ı yıldırmak için bir çaba gösterildi. Hunter'ı yıldırmaya çalışırken, beni yıldırmaya çalıştılar. Yeter artık" dedi.

Suçlu bulunmuştu

Daha önce uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği bilinen Hunter Biden, Eylül ayında 1.4 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan federal vergi davasında kendisine yöneltilen 9 suçlamanın tamamını kabul etmişti. Biden, Haziran ayında ise federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah satın alırken uyuşturucu bağımlılığı konusunda yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. ABD Başkanı Biden ise oğlu Hunter Biden'ın suçlu bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu davanın sonucunu kabul edeceğim" ifadesini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Joe Biden, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden, oğlu Hunter'ı affetti - Son Dakika

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