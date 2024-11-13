Biden ve Xi APEC Zirvesi'nde Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Politika

Biden ve Xi APEC Zirvesi'nde Bir Araya Geliyor

Biden, Xi ile 16 Kasım'da APEC zirvesinde son kez görüşecek, ilişkiler ve önemli konular ele alınacak.

13.11.2024 21:03
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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 16 Kasım'da Peru'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

ABD'de görevi devretmeyi hazırlanan Başkan Joe Biden, son kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. İki lider, 16 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek. Söz konusu görüşme, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki üçüncü görüşme olacak.

Görüşmede, ABD ve Çin ilişkilerinin, uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka ve Rusya konularının ele alınması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden ve Xi APEC Zirvesi'nde Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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