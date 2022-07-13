Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti

13.07.2022 19:42
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti. Biden, Anma Salonu'ndaki "Ebedi Alevi" yeniden yakarak ve çelenk bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti başladı. Biden, Orta Doğu ziyareti çerçevesinde ilk durağı İsrail'de temaslarına devam ediyor. Kudüs'teki Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret eden Biden, Anma Salonu'ndaki "Ebedi Alevi" yeniden yakarak ve çelenk bıraktı. Biden'a ziyareti sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Holokost'tan kurtulan ve Yad Vashem Konseyi Başkanı olan Haham İsrael Meir Lau ve Yad Vashem Yönetim Kurulu Başkanı Dani Dayan eşlik etti.

Çelenk koyma töreninin ardından Yad Vashem ziyaretçi defterini imzalayan Biden, İsrail'i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ve Holokost'u hatırlamanın önemini vurguladı. Biden ziyaretçi defterini, "Hatırlamazsak yeniden olabilir. Çocuklarıma ve torunlarıma bunu öğretiyorum. Asla Unutma" ifadelerini yazdı. Biden, ziyareti sırasında ayrıca Holokost'tan kurtulan 2 kadın ile sohbet etti. - KUDÜS

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ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi ABD Başkanı Biden ' Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti ABD Başkanı Biden ' Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

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