BİK'den İnternet Haber Sitelerine Yeni Düzenleme - Son Dakika
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BİK'den İnternet Haber Sitelerine Yeni Düzenleme

18.06.2026 23:35
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BİK, internet haber sitelerinin yükümlülüklerini belirleyecek, ceza uygulamaları getirilecek.

BASIN İLAN KURUMU İNTERNET HABER SİTELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BELİRLEYECEK

Siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklif üzerine yapılan görüşmelerin sonucunda teklifin 7 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; Basın İlan Kurumu (BİK) ile ilgili düzenlemeler yapılacak. BİK, internet haber sitelerinin yükümlülüklerini ve ödevlerini belirleyecek. Bu kapsamda BİK; resmi ilan, reklam verilen ya da bekleme süresi içindeki internet haber sitelerine; haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve en az yayın hayatı süresi bakımından tespitler yapabilecek. BİK ayrıca teklifte yer alan şartlara uymayan gazete, dergi, internet haber siteleri ile ilgili harekete geçecek. Buna göre sorumluluklarına uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin ağırlığına göre 1 günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verilecek. Ayrıca gazete, dergi ve internet haber siteleri diğer menfaatlerden de faydalanamayacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerine verilen ceza kararları, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunanlar için resmi ilan verilmemesi, resmi reklam yayımlama hakkı bulunanlar için listeden çıkarılmasıyla BİK Genel Müdürlüğünce uygulanacak. Bekleme süresindekiler için ceza kararı verilmesi halinde bu karar resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının kazanılmasından sonra uygulanacak. Kararın tebliğinden itibaren ise 1 yıl içinde aynı ihlalin tekrarlanması halinde 5 günden 15 güne, ikincisinde ise 10 günden 20 güne, üçüncüsünde ise 15 günden 25 güne kadar ilan ve reklam kesme cezası verilecek. İhlalin bir ayı aşması halinde ise ceza bir kat artırılacak, ihlale konu olan eylem birden fazla konuda ise her biri için belirlenen günler toplanacak ancak bir ceza en fazla 60 gün verilebilecek. Ceza verilen kurumlar yargı yoluyla itirazda bulunabilecek.

TCMB PERSONELİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Aynı zamanda teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personeline verilen disiplin cezaları ile ilgili düzenlemeler de yapılacak. Buna göre, disiplin cezaları uyarma, kınama, kısa süreli ücret kesintisi, uzun süreli ücret kesintisi ve işe son verme olarak hüküm altına alınacak. TCMB'deki disiplin soruşturması, savunma hakkı, disiplin cezasını verecek makam ve onay usulü ile karar süreleri, disiplin cezalarının uygulanması, bu cezalara itiraz usulü, zaman aşımı, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirine yönelik düzenlemeler yapılacak. Disiplin amirleri ile bunların yetki ve sorumluluklarının, Disiplin Kurulunun kuruluşu, yetki ve sorumlulukları ile görüşme ve karar usulünün ve üyelerinin görev süresi ile disiplin işlemlerine ilişkin diğer hususlar TCMB tarafından yönetmelikle belirlenecek.

AKARYAKIT, LPG LİSANS SAHİPLERİNİN TEMİNAT TUTARINI ARTIRMA YETKİSİ 2 KATINDAN 5 KATINA ÇIKARILACAK

Teklifle birlikte 'Vergi Usul Kanunu'nu da düzenlenecek. Kurumlar vergisi mükellefleri; ticari ve mesleki kazançları Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu kimselere elektronik tebligat sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek. Bu düzenleme kapsamına girmeyenler, talep etmeleri halinde elektronik tebligat sistemine dahil olabilecek. Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmayacak.

Hükümle, zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların elektronik tebligat sisteminden çıkışlarına ilişkin usuller de belirlendi. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler ticaret sicil kayıtlarının, diğer tüzel kişiler ise tabi oldukları sicil kayıtlarının silindiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak. Gerçek kişiler, kişinin ölüm tarihi veya gaipliğine karar verildiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkarılacak. 65 yaşını doldurmuş kişiler, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak. Elektronik ortamda tebligat, tebliğin bu sistem ile muhatabına iletildiği tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılacak. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren mükellefler bakımından doğacak vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla idareye tanınan teminat tutarını artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılacak.

Kaynak: DHA

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