Bilecik Belediyesinde Başkan Yardımcıları Belli Oldu

Bilecik Belediyesinde seçilmiş başkan yardımcıları belli olurken atamalar sevinçle karşılandı.
31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde en yakın rakibi olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'a 5 bin oy fark atarak Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı geçtiğiz gün mazbatasını alarak göreve başladı. CHP Meclise kontenjan dahil 16 meclis üyesi meclise sokarken, seçilmiş başkan yardımcıları belli oldu. Melek Mızrak Subaşı'nın kontenjan listesinde yer alan Yaşar Külhan ve Sabri Çobanoğlu Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu. - BİLECİK
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Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
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