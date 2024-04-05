Bilecik Belediyesinde Başkan Yardımcıları Belli Oldu

Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun Göreve Başladı

MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.