Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı göreve başladı

Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı mazbatasını aldı ve göreve başladı. Subaşı, önümüzdeki 5 yıl boyunca başarılı işlere imza atacağını belirtti.

03.04.2024 20:26  Güncelleme: 20:35
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Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı göreve başladı

Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı:

"Eşyalarımızı bile toplayamamıştık, hatta makam aracındaydım arkadaşım beni arabama bırakmama bile izin verilmemişti"

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca çok başarılı işlere imza atacağımızdan hiçbir şüphem yok"

"Bizler yeni gelmedik geri geldik"

BİLECİK - 31 Mart günü Bilecik'in ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı mazbatasını aldı. Binlerce kişiyle belediyeye yürüyen Subaşı görevi teslim aldı.

31 Mart günü yapılan Yerel Seçimlerde en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yaman'a 5 b,n oy fark atarak Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı mazbatasını aldı. Bilecik Adliyesinde mazbatasını alan Subaşı, binlerce kişiyi arkasına alarak Bilecik Belediyesine yürüdü. Burada Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevinde kendisinin haksızlığa uğradığını, 75 gün önce başkanlık seçimleri sonrası odasından eşyalarını bile toplayamadığı söyledi. Bugün ait oldukları yerde olduğunu söyleyen Subaşı sözlerine şöyle devam etti;

"Biliyorsunuz bundan 75 gün önce bir olay yaşadık. ve bu 75 gün önce yaşanan olayda yeni seçilecek başkana kadar vekalet etmem hukukiyken bu hak apar topar elimden alınmıştı. İl Başkanlığı binasındayken valilikten gelen kağıtla birlikte altını çiziyorum hakkım olmasına rağmen yeni seçime kadar başkanlık etmeme fırsat verilmemişti. Eşyalarımızı bile toplayamamıştık. Burada ki özel kalem müdürlüğünde çalışan arkadaşlarım eşyalarını toplamıştı. Hatta makam aracındaydım arkadaşım beni arabama bırakmama bile izin verilmemişti. Böyle enteresan günler yaşadık. Ama bunları çok iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum halkımıza ve adaylaştırıldık, çok çalıştık. İl başkanım, milletvekilim, ilçe başkanım, belediye meclis üyelerim, partililerim ile birlikte gerçekten çok çalıştık. Herkese kucakladık herkesi, herkese sonuna kadar dokunmaya gayret ettik, herkesin derdini dinledik. ve sandık günü Pazar günü 5 bin küsur oyla biz halkımızın güvenini kazandık. Bir kez daha onlara, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. ve bu güzel mazbatayı bize layık gördü güzel Bilecik halkı. Belediye başkan vekilliği dönemimde her zaman vekaleten değil asaleten belediye başkanı gibi davrandım. İlimi öyle temsil ettim, öyle çalışmalara imza attım. Her yerden sesler yükseldi bizler asla cevap vermedik yolumuza baktık. Hayvanlarla ilgili birçok karalama kampanyaları yapıldı. İlk telefon açan "Başkanım biz kimin yaptığını biliyoruz" diyenler sonra seçim kampanyasında bunu dillere döktü. Biz yine de yamulmadık, eğilmedik, bükülmedik her zaman bir Cumhuriyet Halk Partili olarak dimdik onurlu duruşumuzu sergiledik. Hiçbir iftiraya kulak asmıyoruz. Buna Bilecikli vatandaşlarımızda kulak asmıyor en büyük göstergesi işte burada" dedi.

" Önümüzdeki 5 yıl boyunca çok başarılı işlere imza atacağımızdan hiçbir şüphem yok"

Subaşı konuşmasının devamında "Mazbatamızı aldık büyük bir onurla gururla, seçim atmosferini yaşadık atlattık. Emeği geçen örgütümün her bir parçasına, sizlere, sevgili vatandaşlarıma, oy veren, vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl boyunca çok başarılı işlere imza atacağımızdan hiçbir şüphem yok. Bizler yeni gelmedik geri geldik. İşin özü bizler zaten 5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Son 1 buçuk yılda da birlikte benim başkanlık vekilliği dönemimde çalıştık pek çok arkadaşlarımla. Güzel işler başardık. Yine güzel işler yapmaya devam edeceğiz. İlimizi güzelliklere götürmeye devam edeceğiz. Ben her yerde belediye çalışanlarımla kıvanıyorum, atölyemle kıvanıyorum, park bahçelerimle kıvanıyorum, temizlik işlerimle kıvanıyorum böyle de olmaya devam edecek. Her zaman söylerim sizler siyaset yapmayın siyaseti bizler yaparız. Burada herkes ekmeğinin peşinde bunların farkındayız. Hiç kimsenin tedirginlik yaşamasına gerek yok. Biz bugüne kadar çalışan altını çiziyorum çalışan her arkadaşımızın yanında ve arkasında durduk. Bu böyle olmaya devam edecek. Sizleri seviyorum güzel bir 5 yıl bizleri bekliyor" dedi.

Subaşı ardından makamında tebrikleri kabul etti. Subaşı'na Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam eşlik etti.

Kaynak: İHA

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