Bilecik Valisi Aygöl, Söğüt İlçesinde Yatırımları İnceledi

Politika

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beraberindekilerle birlikte Söğüt ilçesinde çalışmaların tamamlandığı yolda ve Dudaş köyü ile yeni açılan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve diğer ilgililer ile birlikte yapımı tamamlanan Dudaş köyü yolunda incelemelerde bulundu. Yolun yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, asfaltlama çalışmalarının ulaşım altyapısını güçlendirerek, tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetlere önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Aygöl, yeni yollarının hayırlı olması dileğinde bulunurken, cami lojmanı için de destek sözü verdi.

Kaymakam Tuncer ise, Dudaş köyüne yapılan asfalt yolun bölgeye ulaşımı kolaylaştıracağını ve köylülerin yaşam standartlarını iyileştireceğini belirtti.

Vali Aygöl, daha sonra cirit sahasında ve yapımı tamamlanan Söğüt Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, gençler için yapılan yeni yatırımlar hakkında bilgi aldı. Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin önemine değinen Vali Aygöl, bu tür merkezlerin gençler için bir fırsat alanı oluşturduğunu belirtti. - BİLECİK