Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
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Politika

Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanı Tunç, bilirkişilik eğitimlerinin yeniden başlayacağını ve kalitenin artırılacağını duyurdu.

04.05.2025 11:23
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz" dedi.

'Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, yönetmeliğin bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesini sağlayacağını vurguladı. Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bilirkişilik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bilirkişilik temel eğitimlerinin Bakanlığımızın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesi düzenleme altına alınmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenmiştir. Bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin getirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 3 yıldır açılamayan eğitimleri de yeniden başlatıyoruz. Yönetmelik değişikliğimizden sonra ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak, 15 Mayıs'ta bilirkişilik eğitimleri açılmaya başlanacak. Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika

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