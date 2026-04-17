Bina Görevlilerine Öneri Toplantısı

17.04.2026 17:08
AK Parti'li Cıngı, bina görevlilerinin şartlarının iyileştirilmesi için toplantı düzenledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Bina görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sosyal adaletin gereği. Bu alandaki mevzuatın güncellenmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için kurumlar arası koordinasyon önemli." dedi.

Cıngı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ticaret ve İçişleri bakanlıklarından, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığından bürokratlar ile bina yönetimi şirketi temsilcilerinin katılımıyla Meclis'te toplantı düzenledi.

Site yönetimi şirketlerinin hukuki statüsü, denetim mekanizmaları, hizmet standartlarının belirlenmesi ve bina görevlilerinin çalışma koşullarının ele alındığı toplantıda, kayıt dışılıkla mücadele, görev tanımlarının netleştirilmesi, sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi ve mesleki yeterlilik standartlarının geliştirilmesi için yapılması gereken kanuni düzenlemeler ile mevzuat çalışmaları değerlendirildi.

Cıngı, bina görevlilerinin şehir yaşamının görünmeyen ancak en kritik unsurlarından biri olduğunu belirterek, bu kişilerin, apartman ve site hayatının düzenli işlemesinde üstlendikleri sorumluluğun çoğu zaman yeterince görünür olmadığını ifade etti.

Bina görevlilerinin uzun çalışma saatleri, çok yönlü görev tanımları ve sınırlı sosyal imkanlara rağmen büyük bir özveriyle görev yaptıklarını vurgulayan Cıngı, "Bina görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sosyal adaletin gereği. Bu alandaki mevzuatın güncellenmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için kurumlar arası koordinasyon önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti'li Cıngı, toplantıdaki değerlendirmelerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını ve mevzuat geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak somut önerilerin rapor haline getirileceğini de bildirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
İran’da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
İran'da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
