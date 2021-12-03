Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde verdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kızılay'ın yürüttüğü "81 ile 81 Anaokulu" projesi dahilinde yapılan Bigadiç Hatice Koç Anaokulu'nun açılışına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada 3 Aralık Engelliler Günü'nü hatırlatarak kısa süre önce yapılan düzenleme ile engellilerin hakim ve savcı olma yolunun açıldığını müjdeledi.

Bigadiç Hatice Koç Anaokulu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katılımı ile açıldı. Törende konuşan Binali Yıldırım, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli olmak bizim irademizde değildir. Bugün sağlam olabiliriz ama yarına garantimiz yok. Bugün ulaşımda, iletişimde hayatın her alanında yer alan engellilerimiz var. Engelli milletvekillerimiz, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz var. Nihayet, geçen hafta yapılan düzenleme ile artık hakim ve savcı gibi görevlere engelli vatandaşlarımız gelebilecek. Onların önündeki engel de kalktı. Zihinlerimizdeki engelleri de aşarsak hiçbir engel kalmayacak. Engelliler diyor ki, 'Belki de en büyük engel sizsiniz.' Bakanlığım zamanında engellilere yönelik de bir çalışma başlatmıştık. Ulaşımda, iletişimde hayatın her yerinde ben de varım. Biz evde kendi mekanında çağrı hizmeti veren, e-devlet hizmetinde görev alan binlerce engelli arkadaşlarımıza fırsat tanıdık. Onların hayali, vizyonu genişledi. Kariyer planlaması yapmaya başladılar. Onların mutluluğunu görmek bizim için hazdı" dedi.

Okul öncesi eğitime önem

Anaokulu açılışında okul öncesi eğitimin önemine değinen Binali Yıldırım, "Okul öncesi eğitimde 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş var. Milli Eğitim Bakanlığımız bir hedef ortaya koydu. Okul öncesi eğitimde 2022'de yüzde 90'lara ulaşmayı hedefliyor. Bugün bu oran yüzde 78. 5 yaşındaki yavrularımızı yüzde 78'i okul öncesi eğitim ile buluşuyor. Bu da yetmiyor, artık 4 yaş ve 3 yaş grubuna da okul öncesi eğitim vermek gerekiyor. 3 yaş grubunda yüzde 14 seviyesindeyiz. Buradaki hedefimiz de yüzde 50'ye ulaşmak. 4 yaş grubunda yüzde 35 seviyesindeyiz. Bu oranı da yüzde 70'lere ulaştırmak istiyoruz. Daha çok ana sınıfı açarak bunu yapacağız. Hatice Koç Hanımefendi ve ailesinin yaptırdığı bu okulu açarak bizde katkı sağlayacağız" dedi.

"Dünyanın çivisi çıktı"

Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, konuşmasında Covid-19'u da gündemine aldı. Yıldırım, "Dünya zor günlerden geçiyor. 2 yıldır dünya zor günlerden geçiyor. Çivisi çıktı derler ya. Bu virüs, korona bütün dünyanın ayarlarını bozdu. Neden bozdu? Bu bir kriz değil. Bu belirsizlik. Krizi yönetmek mümkün, tedbir alırsınız. Bir yangın, bir deprem. İzmir'de 30 Ekim'de deprem oldu, 117 vatandaşımızı kaybettik. Gidenleri geri getiremedik ama kalanların acısını dindirecek tedbirler aldık. Evlerini yaptık, teslim ettik. Belirsizlik yönetilemez. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya olarak belirsizliktir. Belirsizlik ile ilgili o kadar büyük sorunlar var ki, ne kadar zengin olursanız olun, güçlü ülke olursanız olun topu topu yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor. Bununla karşı karşıyayız. Yarının, bir haftanın, 6 ayın, 1 senenin bizi nereye götüreceğini kimse bilmiyor" şeklinde konuştu.

Açılış töreninin sonunda hayırsever Hatice Koç'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım tarafından teşekkür plaketi verildi. Kesilen kurdele ile okulun açılışı gerçekleştirildi. - BALIKESİR