Binalı Yıldırım Eskişehir'de - Son Dakika
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Binalı Yıldırım Eskişehir'de

01.03.2022 13:33
Binalı Yıldırım Eskişehir'de

AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım'ın Eskişehir ziyaretindeki ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım'ın Eskişehir ziyaretindeki ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Yıldırım'ın ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ı makamında ziyaret eden Binali Yıldırım, protokol üyeleriyle bir süre sohbet etti. Gerçekleşen görüşmede; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Harun Karacan ve protokol üyeleri yer aldı.

Anadolu Üniversitesi'ndeki ziyaretin ardından Binali Yıldırım, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler ile bir araya gelecek. - ESKİŞEHİR

Binalı Yıldırım Eskişehir'de

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AK Parti'li Taşkın: '28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir' AK Parti'li Taşkın: '28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir' Binali Yıldırım Eskişehir'e geliyor Binali Yıldırım Eskişehir'e geliyor

Anadolu Üniversitesi, Binali Yıldırım, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binalı Yıldırım Eskişehir'de - Son Dakika


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