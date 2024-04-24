BM, Gazze'deki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

BM, Gazze'deki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlar ile ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, 'tüm tarafların' bu soruşturmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti. Nasser ve Şifa hastanelerindeki toplu mezarlara ilişkin 'bağımsız, etkili ve şeffaf bir soruşturma' yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

24.04.2024 23:16
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Birlemiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlar ile ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, "tüm tarafların" bu soruşturmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi ve Şifa Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlarla ilgili Birlemiş Milletler (BM) bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, müfettişlerin Gazze'ye girişine izin verme yetkisine sahip olan "tüm tarafların" Gazze'nin en büyük iki hastanesi civarında bulunan toplu mezarlarla ilgili muhtemel bir bağımsız soruşturmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. Haq, "Çatışmaların yaşandığı yerlerde ihtiyacımız olan erişimi sağlamakta her zaman zorluklar yaşanır, ancak sonuçta herhangi bir soruşturmanın anlamlı olabilmesi için bu erişime ihtiyacınız vardır" ifadelerini kullanarak, Nasser ve Şifa hastanelerindeki cinayetlere ilişkin "bağımsız, etkili ve şeffaf bir soruşturma" yürütülmesi gerektiğini yineledi.

Nasser Hastanesi'ndeki toplu mezardan 310 kişinin, Şifa Hastanesi'ndeki toplu mezardan ise 380'den fazla kişinin cansız bedeni çıkarıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BM, Gazze'deki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısında bulundu - Son Dakika

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