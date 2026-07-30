BM Genel Sekreterliği için İlk Oylama Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreterliği için İlk Oylama Gerçekleşti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter seçimleri için ilk gizli oylamayı yaptı, sonuçlar açıklanmadı.

Temmuz ayı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zenon Mukongo Ngay, BM Genel Sekreterliği seçim sürecinin ilk gizli ön oylamasının düzenlediğini bildirerek, sonuçların kamuoyuna açıklanmayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'de mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres'in 2026 yılı sonunda görev süresinin sona ermesinin ardından yürütülen yeni genel sekreter seçimi kapsamında BM Güvenlik Konseyi ilk gizli ön oylamasını gerçekleştirdi. Güvenlik Konseyi üyeleri adayların destek düzeyini belirlemek amacıyla oy kullanırken, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Güvenlik Konseyi çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Temmuz ayı Konsey Başkanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zenon Mukongo Ngay, ön oylama süreci ve izlenecek takvime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İlk ön oylama tamamlandı"

Büyükelçi Ngay, ilk tur ön oylamanın tamamlandığını belirterek, "İlk ön oylama gerçekleştirildi. Sonuçlar, aday gösteren üye devletlerin ilgili daimi temsilcileri aracılığıyla adaylara bildirilecek. Ayrıca BM Genel Kurulu Başkanı'na da ön oylamanın gerçekleştirildiği bilgisi verilecek" dedi.

Gazetecilerin oy pusulasının içeriğine ilişkin sorusunu cevaplayan Ngay, sonuçlara ilişkin herhangi bir sayı paylaşmayacağını vurgulayarak, oy pusulasında yer alan seçenekleri anlattı. Ngay, "Sayıları açıklamayacağım ancak şunu söyleyebilirim ki oy pusulasında iki ya da üç seçenek bulunuyor. 'Destekliyorum', 'desteklemiyorum' ve 'fikrim yok' seçenekleri yer alıyor. Üyeler bu seçeneklerden birini işaretliyor. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri oylarını kullandıktan sonra sonuçlar elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki ön oylama Danimarka dönem başkanlığında yapılacak

Bir sonraki ön oylamanın tarihinin henüz belirlenmediğini ifade eden Ngay, Konseyin bu konuda bugün karar almadığını söyledi. Ngay, "Bugün bu konuda karar vermedik. Ancak önümüzdeki günlerde tarih netleşecek. Bir sonraki ön oylama Danimarka'nın dönem başkanlığı sırasında yapılacak. Çünkü yarın başkanlığımız sona eriyor. Zamanı geldiğinde kamuoyu bilgilendirilecek" diye konuştu.

"Sonuçların açıklanmaması spekülasyonları önlemeyi amaçlıyor"

Güvenlik Konseyi'nin ön oylama sonuçlarını neden kamuoyuna açıklamadığı yönündeki soruya da yanıt veren Ngay, gizlilik ilkesinin seçim sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Ngay, "Bunun arkasındaki düşünce sürecin gizliliğini korumaktır. Elbette şeffaflık ve verimlilik istiyoruz ancak aynı zamanda spekülasyonların oluşmasını da istemiyoruz. Her ikisini aynı anda sağlayamazsınız. Şeffaflık istediğinizi söyleyip sonuçları açıklamamayı eleştirebilirsiniz ancak bu, Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir karardır" dedi.

Kararın kendisine ait olmadığını vurgulayan Ngay, "Ben sadece Güvenlik Konseyi Başkanı olarak alınan kararı aktarıyorum. Bu benim kişisel görüşüm değil. Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcisi olarak değil, Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün kaç tur ön oylama gerçekleştirildiğine ilişkin soruyu da cevaplayan Ngay, "Sadece bir tur oylama yapıldı" ifadelerini kullandı. Kadın adayların performansına ilişkin soruya da kısa bir cevap veren Ngay, "Herkes iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterliği yarışındaki isimler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yıl sonunda görev süresinin dolması nedeniyle yeni Genel Sekreterlik yarışında için 6 aday yer alıyor. Adaylar arasında, Şili eski Cumhurbaşkanı ve BM İnsan Hakları eski Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ekvador eski Dışişleri Bakanı ve BM Genel Kurulu eski Başkanı Maria Fernanda Espinosa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Kosta Rikalı eski Bakan ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Guyana BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett ve Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall bulunuyor.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Genel Sekreterliği için İlk Oylama Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreterliği için İlk Oylama Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.