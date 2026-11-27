Kosta Rika, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'yi terör eylemleriyle bağlantılı olduğuna dair uluslararası bir uyarı" bulunduğu gerekçesiyle ülkeye almadı.

Kosta Rika, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'yi ülkeye almadı. Kosta Rika hükümeti, İsrail'i soykırımla suçlayan BM özel raportörü Albanese'nin ülkeye girişini, kendisi hakkında "terör eylemleriyle bağlantılı olduğuna dair uluslararası bir uyarı" bulunduğu gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Albanese ise Kosta Rika'nın ülkeye girişini yasaklamasını "bir utanç" olarak değerlendirdi. Dün başkentteki San Jose Havalimanına varışında ülkeye girişi reddedilen ve geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalan Albanese, ülkenin önde gelen üniversitesine bağlı bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "Bu bir utanç. Yaşananlar son derece üzücü" ifadelerini kullandı. "Bunu kanıtlamaları ya da geri alıp özür dilemeleri gerekiyor" Albanese, hükümetlerin kendi topraklarına girişi düzenleme hakkına sahip olduğunu, ancak bireylere iftira atma hakkına sahip olmadığını vurguladı. Albanese, "Bu çok saçma. Amerika Birleşik Devletleri bile bu kadar ileri gitmemişti" dedi.

İsrail'i sert dille eleştiren Albanese, Yahudi gruplar ve ayrımcılık karşıtı gözlemci kuruluşlar tarafından defalarca antisemitizmle suçlanmıştı.