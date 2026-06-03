BMGK Geçici Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BMGK Geçici Üyeleri Belirlendi

03.06.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve, BMGK'nın yeni üyeleri oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2027-2028 döneminde görev yapacak geçici üyelerinin belirlenmesi için yapılan oylamada Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki yıllık dönemde görev yapacak yeni geçici üyelerini belirlemek üzere toplandı. Yapılan oylamalarda Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve, 1 Ocak 2027'de başlayacak dönem için Güvenlik Konseyi'ne seçildi.

Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'nda iki koltuk için gerçekleştirilen seçimde Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak Konsey üyeliğine seçildi. Güvenlik Konseyi'nde yer almak için yoğun diplomatik girişimlerde bulunan Almanya ise 104 oyla üçüncü sırada kalarak seçilemedi.

Asya-Pasifik Grubu'nda beşinci geçici üyelik koltuğu için yarışan Filipinler ile Kırgızistan arasındaki mücadeleyi ise üçüncü turda 142 oyla çoğunluğu sağlayan Kırgızistan kazandı.

Seçim sonuçlarına göre Zimbabve, görev süresi dolacak olan Somali'nin, Trinidad ve Tobago ise Panama'nın yerini alacak. Portekiz ve Avusturya da Danimarka ile Yunanistan'ın yerine Güvenlik Konseyi'nde görev yapacak. Kırgızistan ise Pakistan'dan boşalacak koltuğu devralacak.

BMGK üyelik seçimleri

Yaptırım uygulanması ve güç kullanımına izin verilmesi gibi hukuken bağlayıcı kararlar alabilen tek BM organı olan BMGK'da, veto hakkına sahip beş daimi üye bulunuyor. İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD'den oluşan daimi üyelerin yanı sıra konseyin diğer 10 üyesi seçimle belirleniyor.

Her yıl beş yeni üyenin göreve başladığı konseyde bu yıl bir üye Afrika Grubu'ndan, bir üye Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan, bir üye Asya-Pasifik Grubu'ndan, iki üye ise Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'ndan seçiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dış Politika, Kırgızistan, Diplomasi, Avusturya, Zimbabwe, Portekiz, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika BMGK Geçici Üyeleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü

22:18
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
21:15
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:27
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
18:49
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 22:22:12. #7.12#
SON DAKİKA: BMGK Geçici Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.