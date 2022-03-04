Bodrum'da yeni sanayi sitesi kuruluyor - Son Dakika
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Bodrum'da yeni sanayi sitesi kuruluyor

04.03.2022 17:02
Bodrum'da yeni sanayi sitesi kuruluyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye meclis toplantısında Torba-Kızılağaç arasında 120 dönüm alan üzerine küçük sanayi sitesi kurulması için planlama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye meclis toplantısında Torba- Kızılağaç arasında 120 dönüm alan üzerine küçük sanayi sitesi kurulması için planlama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Bodrum Belediyesi 2022 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Belediyenin devam eden projeleri ile yatırımların ele alındığı toplantının başkanlığını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni yapılacak olan Torba küçük sanayi sitesi ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Aras, daha önce planlanan Torba küçük sanayi sitesinin, büyükşehir tarafından yapılan otogarın arka tarafında, eğimli bir arazide planlandığı ve ruhsatının da kesildiği hatırlatmasında bulunarak "Biz, göreve geldiğimizden beri oraya inşaat başlanmasıyla ilgili talepler oluyordu. Ancak biz, orada bir sanayi sitesinin olamayacağını, yeterli olmadığını, mevcut sanayi sitesinin orada taşımayacağını, ona ikame olamayacağını ki oradaki esnaflardan sadece birkaç kişinin bu yeni sanayi sitesinin üyesi olduğunu tespit ettik. Orada itirazımız; eğer bu sanayi oraya taşınmayacaksa o zaman bu sanayiyi yapmanın bir mantığı yoktu. Orası zaten Bodrum'un girişi. Orada öyle bir yapının olması düşünülemezdi. Biz, hep buna itiraz ettik ve onlara başka çözümler önerdik. Bununla ilgili iyi bir çalışma yaparak Çevre İl Müdürlüğümüze gönderdik, ruhsatın kesilememesiyle ilgili. Çünkü ruhsatı biz vermeyince Çevre İl Müdürlüğü'nden istiyorlardı. Bunun da mümkün olmadığı yaptığımız çalışmayla anlaşıldı" dedi.

Torba-Kızılağaç arasında bir bölgede, küçük sanayi sitesi kurulabilecek bir bölgenin bulunduğunu ve bu bölgede belediye ile sanayi sitesi ortaklığına gidilerek yaklaşık 120 dönümlük bir arazide Bodrum'un ihtiyacı olan sanayi sitesinin yapılacağını ifade eden Başkan Aras "Hem Bodrum sanayi sitesini hem de bir taraftan yol üstündeki birçok işletmeyi de oraya taşıyarak sorunumuzu büyük ölçüde çözebiliyoruz. Bunun için bu çalışmaları, biz sürdürüyoruz. Belediye bu işin hamisi olacaktır. Gerekirse sözleşmeleri, anlaşmaları, satın almaları belediye yapacaktır. Şu anda planlama çalışmalarımız sürmektedir" diye konuştu. - MUĞLA

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Ahmet Aras, Kızılağaç, Bodrum, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bodrum'da yeni sanayi sitesi kuruluyor - Son Dakika


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