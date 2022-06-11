Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez'e 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez'e 10 yıl hapis cezası

11.06.2022 10:10
Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez'e 10 yıl hapis cezası

Bolivya'da 2019 yılında Devlet Başkanı Evo Morales'in ordudan gelen baskı sonucu istifa etmesinin ardından kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Jeanine Anez, "anayasaya aykırı karar vermekten" suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolivya'da 2019 yılında Devlet Başkanı Evo Morales'in ordudan gelen baskı sonucu istifa etmesinin ardından kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Jeanine Anez, "anayasaya aykırı karar vermekten" suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın La Paz kentinde, 2019 yılında Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettirilmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığını üstlenen Jeanine Anez'in yargılandığı ve "2. darbe davası" olarak bilinen davada karar çıktı. La Paz'daki mahkeme, 2019-2020'de görevde olan 54 yaşındaki Anez'i "görev ihlali" ve "anayasaya aykırı karar alma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Anez, yargıca verdiği son ifadede, "Başkan olmak için parmağımı bile kıpırdatmadım, yapmam gerekeni yaptım. Başkanlığı anayasaya göre zorunluluktan üstlendim" dedi.

Ne olmuştu?

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken, Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti. İstifa eden Morales'in yerine geçici olarak senatör Anez geçmiş, başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan şiddet olaylarında 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi (MAS) partisinin üyeleri, Anez'i polis ve askeri isimlerle iş birliği içinde Morales'in devrilmesini planlamakla suçlamıştı. 18 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Morales'in desteklediği Luis Arce Catacora seçimden zaferle çıkmış, Morales ayrılışının 1. yılında ülkeye dönmüştü. Anez ise Mart 2021'de tutuklanmıştı. - LA PAZ

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Kaynak: İHA

Evo Morales, Bolivya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez'e 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

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