Bornova Belediyesi'nde görev değişikliği tartışması - Son Dakika
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Politika

Bornova Belediyesi'nde görev değişikliği tartışması

Bornova Belediyesi\'nde görev değişikliği tartışması

Bornova Belediyesi'nde yeni başkanın göreve gelmesinin ardından Afet İşleri Müdürü Ferhat Altınışık, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde vezne memuru olarak görevlendirildi. Altınışık, görev değişikliğine itiraz ederek İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

30.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Bornova Belediyesi'nde yeni Başka Ömer Eşki'nin göreve gelmesinin ardından, Afet İşleri'nde müdür olarak görev yapan Ferhat Altınışık, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde vezne memuru olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından Altınışık'ın İdare Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerin ardından Bornova Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa İduğ'un yerine yeni başkan Ömer Eşki gelmişti. İddiaya göre Başkan Ömer Eşki, mazbatayı almasının ardından bir saat içerisinde görev değişikliklerinde bulundu. Başkan Eşki, Mustafa İduğ döneminde Afet İşleri Müdürü olarak görevlendirilen Ferhat Altınışık'ı görevinden alıp Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde vezne memuru olarak görevlendirdi. Tepki çeken olayın ardından Altınışık'ın, İdare Mahkemesi'ne başvurarak Yürütmeyi Durdurma ve Göreve İade Talebinde bulunduğu ve görevinden hangi gerekçe ile alındığını bilmediği bilgisine ulaşıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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