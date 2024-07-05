Bozdağ: UEFA'nın haksız kararı A Milli Futbol Takımı'nın yürüyüşünü durduramayacak - Son Dakika
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Politika

Bozdağ: UEFA'nın haksız kararı A Milli Futbol Takımı'nın yürüyüşünü durduramayacak

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maç cezasını kınayarak, UEFA'nın haksız kararıyla A Milli Futbol Takımı'nın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacağını belirtti. Bozdağ, UEFA'nın ayrımcılık yaptığını ve milli sembolü gerekçe göstererek ceza vermenin cehaletle izah edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca Bozdağ, UEFA'yı haç işareti yapanlara ve istavroz çıkaranlara neden disiplin cezası vermediği konusunda sorguladı ve milli takımın Hollanda'yı ve UEFA'yı yeneceğine inandığını dile getirdi.

05.07.2024 16:09
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini kınayarak, "UEFA verdiği haksız kararla A Milli Futbol Takımımızın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, yaptığı açıklamada, UEFA Disiplin Kurulunca, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini kınadı.

"UEFA'nın bu haksız kararı siyasidir, hukuki değildir." ifadesini kullanan Bozdağ, UEFA'nın ayrımcılık yaptığını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:

"Asıl aşırıcılığı UEFA yapmıştır. Milli futbolcumuz Merih Demiral ile gurur duyuyoruz. Onun sevincini aynı şekilde paylaştık, paylaşıyoruz. UEFA, sahada kazanan Türk A Milli Futbol Takımımıza, belli ki masa başı oyunlarla kaybettirmek istiyor. UEFA verdiği haksız kararla A Milli Futbol Takımımızın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacaktır. Türk tarihinde ve kültüründe yer alan milli bir sembolü, disiplin cezası vermeye gerekçe yapmak, cehaletle izah edilemez, ancak kasıtla izah edilebilir. UEFA, spora siyaseti karıştırmıştır. UEFA'yı bir kez daha kınıyorum ve soruyorum; haç işareti yapanlara ve istavroz çıkaranlara neden disiplin cezası vermiyorsun, ey UEFA? Yarın milli takımımız, attığı gollerle hem Hollanda'yı hem de UEFA'yı yenecektir. Rabbim, A Milli Takımımızın ve futbolcularımızın yar ve yardımcısı olsun. Millilerimizin vurdukları top gol olsun. Galibiyet ve zafer A Milli Futbol Takımımızın olsun."

Kaynak: AA

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