Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in Başalan Mahallesi ziyareti mitinge döndü - Son Dakika
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Politika

Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in Başalan Mahallesi ziyareti mitinge döndü

Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel\'in Başalan Mahallesi ziyareti mitinge döndü

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Başalan Mahallesi'nde düzenlediği ziyaret mitinge dönüştü. Özel, halka yeni bir hizmet anlayışının 9 gün sonra başlayacağını söyledi.

23.03.2024 02:03  Güncelleme: 02:07
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Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in Başalan Mahallesi ziyareti mitinge döndü. Köyde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, "Yeni bir hizmet anlayışına 9 gün kaldı, sabredin" dedi.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel adaylığının açıklanmasının ardından dur durak bilmeden sürdürdüğü ziyaretlerinde Başalan Mahalle halkı ile bir araya geldi. Mitinge dönüşen köy ziyareti programında konuşan Başkan Adayı Galip Özel 'Bozdoğan'da vatandaş hizmet bekliyor. Başalan Mahallemiz dahil 54 mahallemize yeterli hizmet gitmedi. 5 yıldır türlü bahanelerle halkımız cezalandırıldı. Biz adaylığımızı açıkladıktan sonra mahallelerde iş yapmaya çalışıyorlar. Şimdi mi aklına geldi. 5 yıldır niye yapmadın. Mazot 45 lira olmuş kepçe kamyon kiralayarak iş yapmaya çalışıyorlar. Bu halk size 5 yıllık yetki verdi. Görev süreniz doldu" diyerek Bozdoğan'ın hizmet görmesi için halktan destek istedi.

Bozdoğan için hazırladıkları projelerin vatandaş odaklı olduğunu ifade eden Galip Özel konuşmasında "Vatandaş bizden hizmet istiyor. Projelerimiz Bozdoğan'da yaşayan herkes icin. Bizim projelerimiz ile Bozdoğan'da esnaf kalkınacak, çiftçi kalkınacak, işçi hakkını alacak. Herkesin derdine derman olacak vatandaş odaklı projelerimiz ile hazırız, geliyoruz. Bozdoğan 1 Nisan sabahı yeni ve mutlu bir güne uyanacak. Bozdoğan'da herkesin yüzünün gülmesi için çalışacağız" diyerek herkese eşit hizmet edeceklerini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in Başalan Mahallesi ziyareti mitinge döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in Başalan Mahallesi ziyareti mitinge döndü - Son Dakika
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