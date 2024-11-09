Bozkurt Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

Bozkurt Belediye Başkanı Atatürk\'ü Anma Mesajı Yayınladı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Başkan Çelik, Atatürk'ün liderliğini ve fikirlerini hatırlatarak, onun mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

09.11.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Başkan Çelik, "O, sadece bir lider değil; aynı zamanda fikirleriyle dünyaya ilham veren bir önderdir' dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi, "Her 10 Kasım, bizler için bir yas günü olduğu kadar, düşüncelerini yeniden hatırlama ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu da bir kez daha fark etme günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurladığımız bu anlamlı günde derin bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. O, sadece bir lider değil; aynı zamanda fikirleriyle dünyaya ilham veren bir önderdir. Atamızın bize miras bıraktığı Cumhuriyet, çağdaşlık, özgürlük ve demokrasi ideallerini daima yaşatacak ve onun yolundan yürümeye devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen en büyük görev, onun mirasına sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileri taşımaktır. Ulu Önder, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika

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