Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çambaşı Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çambaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı. Başkan Çelik'in yeni dönem projeleri Çambaşı Mahalleliler tarafından tam not aldı.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, Çambaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelilerle buluşan Başkan Çelik, 'Ustalık dönemi' olarak nitelendirdiği yeni dönem için hazırladığı projelerini anlattı. Mahalle kıraathanesinde yeni dönem ile ilgili bilgiler veren Çelik, Mahalleli kadınlarla da bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Çelik'in yeni dönem projeleri Çambaşı Mahalleliler tarafından tam not aldı.

Ziyareti ile ilgili konuşan Başkan Çelik, "Bugün günlerden Çambaşı dedik. Çambaşı Mahalle'mizde hemşerilerimizle bir araya gelerek yeni dönemimizde hayata geçireceğimiz projelerimizi anlattık. Projelerimiz hemşerilerimizden de tam not aldı. Çambaşı'nda birlikte güzeliz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik toplantının ardından mahallede Yasin ve mevlit hayrına katıldı. Katıldığı hayrı sosyal medya hesabında da paylaşan Başkan Çelik, "Çambaşı Mahalle'mizde Ayşe kardeşimizin evindeki Yasin ve Mevlüt hayrına katıldık. Allah ettiğimiz duaları ve ev sahibimizin hayrını kabul etsin. Çambaşı'nda birlikte güzeliz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ