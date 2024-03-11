Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik Ramazan Ayı İçin Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik Ramazan Ayı İçin Mesaj Yayımladı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik Ramazan Ayı İçin Mesaj Yayımladı

CHP Bozkurt Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Birsen Çelik, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, Ramazan ayının müjdecisi olan bereket ve huzur dolu günlerine ulaşmanın mutluluğunu dile getirdi ve birlikte oruç tutmanın ve duaların gücüyle manevi olarak beslendiğimiz bu günlerde birbirimize destek olmanın önemine vurgu yaptı.

11.03.2024 12:52  Güncelleme: 13:04
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP Bozkurt Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Birsen Çelik, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik mesajında, "Ramazan ayının müjdecisi olan bereket ve huzur dolu günlerine bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutsal ayın gelmesiyle birlikte, dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve hoşgörünün arttığı, manevi atmosferle dolu bir zaman dilimine adım atmış bulunuyoruz. Bu mübarek ayın başlamasıyla birlikte, kalplerimizin birbirine daha da yaklaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın öneminin daha iyi anlaşıldığı bir döneme giriş yapıyoruz. Birlikte oruç tutmanın ve duaların gücüyle manevi olarak beslendiğimiz bu günlerde, birbirimize destek olmak ve sevgiyle kucaklaşmak önem arz ediyor. Ramazan ayı boyunca, içe bir yolculuğa çıkarak kendimizi daha iyi tanıma fırsatı bulacağımızı umuyor ve dualarımızın kabul olduğu, hayırlarla dolu bir ay geçirmeyi diliyorum. Rabbimiz, dualarımızı ve niyetlerimizi kabul etsin, bizlere sağlık, huzur ve mutluluk versin. Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşamanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi temenni ederim." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik Ramazan Ayı İçin Mesaj Yayımladı - Son Dakika

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