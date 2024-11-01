Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katılarak, yerel yönetimlerin sorunları ve bölgesel projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çelik, toplantının verimli geçtiğini ve iş birliği ile dayanışmanın önemini vurguladı.

01.11.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında düzenlendi. Belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilgili yetkililer bir araya gelerek, Akdeniz Bölgesine dair önemli konuları ele aldılar. Toplantıda mevzuata dair bilgilendirmeler yapılarak yerel yönetimlerin güncel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca bölgeye yönelik projeler ve belediyelerin ihtiyaçları üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcılar, bölgede yaşayan vatandaşların hayatını iyileştirmek amacıyla iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, toplantının verimli geçtiğini belirterek, belediyelerin ortak sorunlarını ele alma ve çözüm önerilerini tartışma fırsatı bulduklarını ifade etti. Başkan Çelik, özellikle yerel yönetimlerin karşılaştığı zorlukların ve bölgesel gelişim projelerinin detaylı bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti. Toplantıya liderlik eden Muhittin Böcek'e teşekkürlerini sunan Birsen Çelik, güncel konular ve mevzuat hakkında yapılan bilgilendirmelerin belediyelerin çalışmalarına büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca, birliğin sağlamış olduğu bu iş birliği ortamının, yerel yönetimlerin daha etkili ve planlı bir şekilde hizmet sunmalarına imkanı tanıdığını belirtti.

Birsen Çelik, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin bölgede güçlü bir dayanışma örneği sergilediğini ve bu birlik ruhunun tüm yerel yönetimlerin başarısı için önem arz ettiğini vurguladı. Belediye başkanları olarak daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve modern kentler inşa etmek adına iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirten Çelik, bu tür toplantıların ilerleyen dönemde de devam etmesini temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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