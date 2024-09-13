Bozkurt Belediye Başkanı Çelik\'ten Mevlid Kandili Mesajı

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, "İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diler, Mevlid Kandili'nizi en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini kutluyoruz. Bu kutlu gecede dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diler, Mevlid Kandili'nizi en içten dileklerimle kutlarım." - DENİZLİ