Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu

Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi\'nde iftar sofrası kurdu

Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

20.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:40
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Bozkurt Belediyesi iftar sofrasını Mecidiye Mahallesi'nde kurdu. Başkan Çelik, Mecidiye Mahallesi sakinleriyle iftarı birlikte yaptı.

Bozkurt Belediyesi, ilçenin dört bir köşesine 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Bozkurt Belediyesi bereketli ramazan sofrasını bu defa Mecidiye Mahallesi'nde kurdu. Mecidiye Mahallesi ile birlikte orucunu açan Başkan Çelik, iftar etkinliğinin ardından mahalle sakinleri ile birlikte çay içti sohbet etti.

Mahalle halkının belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu gören Başkan Çelik, 'Görevimizi Mecidiye için her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz mesajı verdi.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, 'Bugün Mecidiye Mahallemizde oruçlarımızı hemşerilerimizle birlikte açtık. Hayırseverlerimizin destekleri ile köy konağımızda İftar soframızı kurduk. İftar yemeğimizin ardından hemşerilerimizle keyifli bir sohbet ve sıcak bir çayın keyfini çıkardık. Mecidiye'de birlikte güzeliz.' ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu - Son Dakika

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