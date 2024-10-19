Bozkurt Belediyesi\'nden Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti

Politika

Bozkurt Belediyesi, dijitalleşme ve teknolojiye erişim konusunda önemli bir adım atarak vatandaşlarına ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmaya başladı. Belediye, ilçenin merkezi noktalarından olan Muzaffer Arıcı Caddesi ve Şebnem Şirin Parkı'nda ücretsiz internet hizmetini devreye aldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yaptığı açıklamada, "İletişim çağında teknolojiye erişim her vatandaşımızın temel hakkıdır. Bu bilinçle harekete geçtik ve ilçemizin önemli noktalarında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlattık. Vatandaşlarımızın internet erişimine kolayca ulaşabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik," dedi.

Bu hizmetin, özellikle öğrenciler ve internet erişiminde sıkıntı yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağı vurgulanıyor. İnternete erişimin hem eğitimde hem de günlük hayatta vazgeçilmez olduğunu belirten Belediye Başkanı Çelik, bu tür hizmetlerin Bozkurt'ta yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Belediye yetkilileri, vatandaşların bu hizmetten etkin bir şekilde faydalanabilmesi için altyapının güçlendirildiğini ve gelecekte daha fazla noktada ücretsiz internet hizmeti sağlanmasının planlandığını duyurdu. Yeni teknolojilerle uyumlu bir belediye anlayışıyla hareket ettiklerini belirten yetkililer, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çelik, bu tür projelerin devam edeceğinin altını çizerek, "İlçemize hayırlı olsun," dedi. - DENİZLİ