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Bozkurt "Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma" - Son Dakika

Bozkurt "Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma"

26.01.2022 14:33
Bozkurt "Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanının Cumhur İttifakını hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanının Cumhur İttifakını hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 3 gündür mahallelerde yönetim zafiyeti nedeniyle yolları açamadığını dile getiren Başkan Bozkurt "Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanının dün Cumhur İttifakına yönelik açıklamalarına yanıt vererek, Kdz. Ereğli Belediyesi'nde yönetim zafiyeti bulunduğunu söyledi. Başkan Bozkurt yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kdz. Ereğli Belediye Başkanı'nın dün basına yansıyan hezeyan dolu açıklamalarını hayretle takip ettik. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak kar yağışının ilk başladığı günden itibaren il genel meclisi üyelerimiz ve yöneticilerimizle birlikte köylerdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. 93 köyümüzü Köy köy, belde belde gezip çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Gecenin geç saatlerine kadar özel idare ekiplerimizi ziyaret edip çalışmaları bizzat yerinde inceliyoruz. Gerek Karayolları ve gerekse Özel İdare ekiplerimiz şehrimizin her noktasında yolları açık tutmak için seferber olmuş durumdalar.

Elektrikle ilgili olarak sorunların farkındayız, çözümü içinde gereken çalışmaları yapıyoruz. Daha yakın zamanda tüm muhtarlarımız, kurum yöneticileri ve bizlerin katılımı ile toplantı yapılmış ve bu sorun ele alınmıştır. Elektrik kurumu yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi için sadece 2022 yılı için 60 milyon TL'lik yatırımı programa almıştır. Bizde bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

Biz yeri geldiğinde yerine 500 metre altına girer oradaki madenci kardeşlerimizin ve üretimle ilgili sorunları dinleriz, yeri geldiğinde Ereğli'nin en uzak köyüne gider oradaki vatandaşımızın sorununu çözeriz. Sayın Başkan ömrü hayatında yerin 500 metre altına girmiş mi ki bizi eleştiriyor. Madencilerimizi dinlememizden neden bu kadar rahatsız oluyor?

Kdz. Ereğli Belediye Başkanının Cumhur ittifakına yönelik bu günkü basın açıklamasındaki saldırgan tavrının tek bir sebebi vardır; Oda Kdz. Ereğli Belediyesi yönetim zafiyeti yüzünden kar altında kalmıştır. Her türlü ekip ve ekipmana sahip olmasına rağmen Kdz. Ereğli Belediye başkanı hep bir mazeret arayışı içerisindedir. Cumhur ittifakına saldırıp gündemi değiştirmek ve başarısızlığını gizlemeye çalışmaktadır. Kdz. Ereğli Belediyesi 3 gündür bırakın ara sokakları mahallelerin ana yollarını dahi açmayı becerememiştir. Sayın Başkan mahalleleri gezmediği için Kdz. Ereğli'nin 31 mahallesindeki durumu göremiyor. 3 gündür mahallelerin yollarının kapalı olması nedeniyle vatandaşlarımız işlerine gidemiyor. Mahalle bakkalları tükenen malzemeler gelmediği için vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamayıp saatlerce zorlu koşullarda yürüyerek şehir merkezine gelerek acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Birçok mahallede vatandaşlar ekmek almaya ilçe merkezine gelmek zorunda kaldı.

Sayın Başkan "Bu bir doğal afet" deyip kendi yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Çok uzağa gitmesine gerek yok; Gülüç Belediyesi'ni örnek alsın, karla mücadele nasıl yapılır Gülüç ve Ormanlı Belediyelerimizden görüp öğrensin. Gülüç Belediyemiz sadece Gülüç'teki mahalle ve sokakların yollarını açmakla kalmamış, Ereğli'nin mahallelerinde Kdz. Ereğli Belediyesi açmadığı için vatandaşların talebi üzerinde Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sorumluluğunda olan mahallelerin yollarını da açmıştır. Sayın Başkan belediye şantiyesi, makam odası ve evi arasındaki üçgende dolaşıp sahil turu atıp şov yapmak yerine mahalleleri gezip ne halde olduğunu görsün. Karla mücadelede Suçunu ve kabahatini bastırmak için karalama kampanyası yerine Kdz. Ereğli halkından beceriksizlikleri için özür dilemelerini tavsiye ederim." - ZONGULDAK

Bozkurt Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma
Bozkurt Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma
Bozkurt Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma
Bozkurt Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma
Bozkurt Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma

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Ereğli Belediyesi, AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bozkurt 'Kendi beceriksizliğini Cumhur ittifakına atma' - Son Dakika


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