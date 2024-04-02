Bozyazı\'da Muhtarlık Seçimlerinde 12 Muhtar Değişti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muhtarlık seçimlerinde 26 muhtardan 14'ü yerini korurken, 12 muhtar değişti. Lenger Mahallesi'nden kadın muhtar adayı olan Eşe Orhan, seçimi kazanarak Bozyazı'da ilki gerçekleştirdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşlar mahalle muhtarlarını da seçti. Bozyazı'da resmi olmayan sonuçlara göre 26 mahalle muhtarından 14'ü yeniden seçilirken, 12 muhtarlıkta ise isimler değişti. Ardıçlıtaş, Beyreli, Denizciler, Dereköy, Derebaşı, Gözce, Gürlevik, Kaledibi, Kötekler, Lenger, Tekedüzü ve Tekeli muhtarlıklarında değişim yaşandı.
Kura ile muhtar oldu
Denizciler Mahallesi muhtarlık seçiminde, 2019 seçimlerinde kazanmasına rağmen ikamet zorunluluğundan dolayı kaybeden Okay Güğül, bu sefer yeniden seçildi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde 4 dönem mahalle muhtarı olan Fethi Eraslan, rakibi Okay Güğül'e muhtarlığı bir oy ile kaptırmış, ancak Güğül, mahallede 6 ay ikamet etme zorunluluğuna takılınca muhtarlık tekrar Fethi Eraslan'a geçmişti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Denizciler Mahallesi'nde yeniden muhtar adayı olan Güğül, bu sefer rakibi Enver Başkan ile yarıştı. Yapılan sayımda her iki aday 329 oy alınca, hakim huzurunda yapılan kura çekiminde Güğül, Denizciler Mahallesi muhtarı oldu.
Öte yandan, Bozyazı tarihinde bir ilke imza atıldı. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Eşe Orhan, aday olduğu Lenger Mahallesi muhtarlığı seçimini kazandı. Orhan'ın muhtar azaları arasında 3 kadın da yer aldı. - MERSİN
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