BTK, İnternet Güvenliği ve Kadına Şiddet Üzerine Bilgi Verdi

Politika

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'ü dinledi.

Komisyon, Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Abdulkerim Gün, kurum bünyesinde 2016'da kurulan Güvenli İnternet Merkezi ile internetin güvenli ve bilinçli kullanımının teşvik edildiğini, buna ilişkin bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Dijital dünyanın, sunduğu olanakların yanı sıra başta çocuklar olmak üzere tüm kullanıcılar için önemli riskler barındırdığına dikkati çeken Gün, siber zorbalık, hakaret, tehdit ve küçük düşürücü davranışlarla bireylerin çevrim içi ortamda hedef alındığını belirtti.

Bu tür saldırıların, mağdurların psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Gün, internet ortamında yayılan zararlı içeriklerle etkin mücadele kapsamında adli mercilerle BTK'nin yetkileri kapsamında erişimin engellenmesi, içeriğin çıkarılması gibi prosedürlerin uygulandığını kaydetti.

Gün, Güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana 1300 eğitimle 210 binden fazla kişiye, 2024'te ise 120 farklı eğitimle 23 bin kişiye ulaşıldığını aktardı.

Bu eğitimlerin, özellikle çocuklarla gençlerin internet kullanım becerileri geliştirirken, internet endüstrileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağladığını belirten Gün, 2018'de kullanıcıların internetle ilgili yaşadığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen "İnternet Yardım Portalı" ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda vatandaşlara kapsamlı destek sunulduğunu söyledi.

Vatandaşların, internet güvenliği, mahremiyet ve dijital dünyada karşılaşılan diğer problemler hakkındaki bilgilendirici içeriklere kolayca erişim sağlayabildiğini dile getiren Gün, "Portalda sunulan içerikler, kullanıcıların internette daha güvenli ve bilinçli hareket etmesini sağlamak amacıyla güncel ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Burada konu başlığı olarak, internette yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, sosyal ağlar, güvenli internet hizmetimiz, dijital oyunlar gibi konular bulunmaktadır." diye konuştu.

29 Ocak'ta akademisyenler sunum yapacak

BTK'nin kadına şiddete ilişkin çalışmalarının sorulduğu Gün, "Bu uzmanlık gerektiren bir alan. Normalde bizim ana odağımız çocuk ve aile, kanunun verdiği yetki babında. Direkt kadına yönelik bir unsur olmadığı için ayrıştırılmış bir verimiz de yok maalesef. Burada kadına şiddet ne olmuş gibi bir verimiz yok. Çünkü kanuni noktada bir yetkimiz yok, hem izleme hem değerlendirme noktasında." ifadelerini kullandı.

Gün, daha sonra komisyon üyelerinin dijital şiddet, katalog suçlar, erişim engeli gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda, yarın akademisyenler sunum yapacak.