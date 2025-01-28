BTK, İnternet Güvenliği ve Kadına Şiddet Üzerine Bilgi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BTK, İnternet Güvenliği ve Kadına Şiddet Üzerine Bilgi Verdi

BTK Başkan Yardımcısı Gün, internetin güvenli kullanımı ve dijital şiddetle mücadele hakkında bilgi sundu.

28.01.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'ü dinledi.

Komisyon, Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Abdulkerim Gün, kurum bünyesinde 2016'da kurulan Güvenli İnternet Merkezi ile internetin güvenli ve bilinçli kullanımının teşvik edildiğini, buna ilişkin bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Dijital dünyanın, sunduğu olanakların yanı sıra başta çocuklar olmak üzere tüm kullanıcılar için önemli riskler barındırdığına dikkati çeken Gün, siber zorbalık, hakaret, tehdit ve küçük düşürücü davranışlarla bireylerin çevrim içi ortamda hedef alındığını belirtti.

Bu tür saldırıların, mağdurların psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Gün, internet ortamında yayılan zararlı içeriklerle etkin mücadele kapsamında adli mercilerle BTK'nin yetkileri kapsamında erişimin engellenmesi, içeriğin çıkarılması gibi prosedürlerin uygulandığını kaydetti.

Gün, Güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana 1300 eğitimle 210 binden fazla kişiye, 2024'te ise 120 farklı eğitimle 23 bin kişiye ulaşıldığını aktardı.

Bu eğitimlerin, özellikle çocuklarla gençlerin internet kullanım becerileri geliştirirken, internet endüstrileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağladığını belirten Gün, 2018'de kullanıcıların internetle ilgili yaşadığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen "İnternet Yardım Portalı" ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda vatandaşlara kapsamlı destek sunulduğunu söyledi.

Vatandaşların, internet güvenliği, mahremiyet ve dijital dünyada karşılaşılan diğer problemler hakkındaki bilgilendirici içeriklere kolayca erişim sağlayabildiğini dile getiren Gün, "Portalda sunulan içerikler, kullanıcıların internette daha güvenli ve bilinçli hareket etmesini sağlamak amacıyla güncel ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Burada konu başlığı olarak, internette yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, sosyal ağlar, güvenli internet hizmetimiz, dijital oyunlar gibi konular bulunmaktadır." diye konuştu.

29 Ocak'ta akademisyenler sunum yapacak

BTK'nin kadına şiddete ilişkin çalışmalarının sorulduğu Gün, "Bu uzmanlık gerektiren bir alan. Normalde bizim ana odağımız çocuk ve aile, kanunun verdiği yetki babında. Direkt kadına yönelik bir unsur olmadığı için ayrıştırılmış bir verimiz de yok maalesef. Burada kadına şiddet ne olmuş gibi bir verimiz yok. Çünkü kanuni noktada bir yetkimiz yok, hem izleme hem değerlendirme noktasında." ifadelerini kullandı.

Gün, daha sonra komisyon üyelerinin dijital şiddet, katalog suçlar, erişim engeli gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda, yarın akademisyenler sunum yapacak.

Kaynak: AA

Kadına şiddet, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika BTK, İnternet Güvenliği ve Kadına Şiddet Üzerine Bilgi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
14:38 Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti
14:26 DeepSeek nedir, nasıl çalışır DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin’i nasıl etkileyecek DeepSeek nedir, nasıl çalışır? DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin'i nasıl etkileyecek?
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 10:27:57. #1.12#
SON DAKİKA: BTK, İnternet Güvenliği ve Kadına Şiddet Üzerine Bilgi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.