Bülent Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Bülent Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti

Bülent Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban\'ı ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

12.07.2024 18:36  Güncelleme: 18:46
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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban makamında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı ağırladı. Ziyarette Bülent Arınç'a Yunusemre Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli ve partililer eşlik ederken; belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu. Bülent Arınç, ziyaret sırasında Yunusemre Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Semih Balaban da belediye olarak yürüttükleri projeler ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Arınç, Başkan Balaban'a kitap hediye ederken; Başkan Semih Balaban da günün anısına hediye takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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