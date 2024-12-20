Bülent Bozbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne asaleten atandı - Son Dakika
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Politika

Bülent Bozbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne asaleten atandı

Bülent Bozbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği\'ne asaleten atandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini vekaleten yürüten Bülent Bozbaş'ın asaleten atanmasını onayladı. Bozbaş, yaklaşık 8 aydır bu görevde bulunuyordu.

20.12.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini vekaleten yürüten Bülent Bozbaş'ın asaletini onayladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından Bülent Bozbaş vekaleten atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır görevini başarıyla yürüten Bülent Bozbaş'ın Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine asaleten ataması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş'ı asaleten atamasının yapılmasının ardından ziyaret eden CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun takdiri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından asaleten görevine atanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Bülent Bozbaş'ı ziyaret ettim. Tecrübesiyle Denizli Büyükşehir Belediyemizin şehrimize getirdiği derman belediyecilik çalışmalarında büyük emekleri olan Genel Sekreterimiz Bülent Bozbaş'a görevinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Genel Sekreter Bozbaş'ı tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ise "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın takdiri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından asaleten Genel Sekreterlik görevine atanan Genel Sekreterimiz Bülent Bozbaş'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Politika, denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Bozbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne asaleten atandı - Son Dakika

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