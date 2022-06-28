Bulgaristan, casusluk iddiasıyla 70 Rus diplomatı sınır dışı etti

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, "70 Rus diplomatı sınır dışı ettik. Birçoğu doğrudan (istihbarat) hizmetlerinde çalıştı ve diplomatik rolleri daha çok bir örtü gibiydi" dedi.

Geçtiğimiz hafta mecliste yapılan güven oylamasını kaybeden ve dün istifa eden Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, casusluk faaliyetleri nedeniyle 70 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı. Petkov, "Bugün 70 Rus diplomatı sınır dışı ettik. Birçoğu doğrudan (istihbarat) hizmetlerinde çalıştı ve diplomatik rolleri daha çok bir örtü gibiydi" dedi. Rusya'ya karşı sert bir duruş sergileyen Petkov, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendirdiği şeyi "savaş" olarak adlandırmayı reddettiği için geçtiğimiz şubat ayında Savunma Bakanını görevden almıştı.

Söz konusu karar, Bulgaristan'da şu ana kadar tek seferde en fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesi olarak kayıtlara geçerken, geçtiğimiz nisan ayı sonunda Bulgaristan'da 114 olarak belirtilen Rusya'nın diplomatik varlığı neredeyse yarı yarıya azalmış oldu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bulgaristan'daki Rus diplomatik varlığını 48 kişi ile sınırlandığı ve sınır dışı edilen Rus diplomatların pazar günü gece yarısına kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki diplomatik misyonunu da geçici olarak kapattığını ve Rusya'nın Bulgaristan'ın Ruse kentindeki kendi misyonunun faaliyetlerini geçici olarak durdurmasını beklediğini aktardı.

İsmi açıklanmayan bir kaynak ise Rus basınına verdiği demeçte, Rusya'nın Bulgaristan'a en kısa sürede yanıt vereceğini aktardı. Casusluk iddialarına ise Rusya tarafından henüz yanıt gelmedi. - SOFYA