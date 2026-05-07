Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruluyor

Bulgaristan\'da Yeni Hükümet Kuruluyor
07.05.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yotova, İlerici Bulgaristan lideri Radev'e hükümeti kurma görevini verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, geçtiğimiz ay parlamento seçimlerini kazanan İlerici Bulgaristan (PB) partisi lideri Rumen Radev'e hükümeti kurma görevini verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 19 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerini açık ara farkla kazanan İlerici Bulgaristan (PB) partisi heyeti ve parti lideri Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Yotova, görüşmede geçtiğimiz ay düzenlenen erken parlamento seçimlerinde yüzde 44,6 oy alarak parlamentoda çoğunluğu elde eden PB lideri eski Cumhurbaşkanı Radev'e hükümeti kurma görevini verdi. Böylece son 5 yılda 8 kez genel seçimler için sandığa gidilen ülkede, siyasi krizlerle anılan dönemin sonu umuduyla yeni hükümetin kurulması aşamasına geçildi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Yotova, "Birbiri ardına gelen siyasi kriz yıllarının ardından Bulgar halkı, istikrarlı ve etkili bir yönetim bekliyor. Bu beklenti, aynı zamanda Avrupa'daki ortaklarımız ve uluslararası toplum tarafından da paylaşılıyor" dedi.

Yeni hükümeti çok önemli kararların beklediğini vurgulayan Yotova, Bulgar halkının siyasi sisteme ve devlet kurumlarına olan güveninin yeniden tesis edilmesinin yeni hükümete bağlı olacağını söyledi.

"Bulgar halkı, son seçimlerde siyasi krize son verdi"

Buradaki konuşmasında siyasi kriz sarmalından kurtulamayan Bulgaristan'da son 9 yılda farklı başbakan adaylarına 27 defa hükümeti kurma görevi verildiğine dikkat çeken Radev ise, "Yıllar boyunca siyasi istikrarsızlık, zayıf koalisyonlar ve kısa ömürlü hükümetler gördük. Ancak Bulgar halkı, son seçimlerde siyasi krize son verdi" dedi.

Seçmenlerin parlamentoda tek bir siyasi güce çoğunluk verdiğini de ifade eden Radev, "Bu büyük bir güven göstergesi. Ama bizim için, İlerici Bulgaristan için aynı zamanda büyük bir sorumluluk" dedi.

Radev, yeni kabine üyelerini açıkladı

Bulgaristan'da bir önceki hükümetin geçtiğimiz yıl Aralık ayındaki istifasının ardından Ocak ayında Cumhurbaşkanlığından istifa ederek İlerici Bulgaristan'ı kuran Radev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümeti kurma yetkisi almasının ardından yarın parlamentoda onaylanması beklenen kabine üyelerini açıkladı. Radev tarafından parlamentonun onayına sunulacak kabinede 4 başbakan yardımcısı ve 18 bakan yer aldı.

Radev'in başbakanlığı üstleneceği kabine teklifinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak Galab Donev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı olarak Aleksander Pulev, Başbakan yardımcıları olarak İvo Hristov Petrov ve Atanas Pekanov'un isimleri yer aldı.

Yeni kabinede ayrıca İçişleri Bakanlığı için İvan Demerdzhiev, Savunma Bakanlığı için Dimitar Stoyanov, Dışişleri Bakanlığı için Velislava Petrova-Chamova, Adalet Bakanlığı için Nikolay Naydenov, Sağlık Bakanlığı için Katya İvkova ve Enerji Bakanlığı için İva Petrova gibi isimler önerildi. - SOFYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
20:03
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:05:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.