Bulgaristan\'da Yeni Hükümet Kuruluyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, geçtiğimiz ay parlamento seçimlerini kazanan İlerici Bulgaristan (PB) partisi lideri Rumen Radev'e hükümeti kurma görevini verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 19 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerini açık ara farkla kazanan İlerici Bulgaristan (PB) partisi heyeti ve parti lideri Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Yotova, görüşmede geçtiğimiz ay düzenlenen erken parlamento seçimlerinde yüzde 44,6 oy alarak parlamentoda çoğunluğu elde eden PB lideri eski Cumhurbaşkanı Radev'e hükümeti kurma görevini verdi. Böylece son 5 yılda 8 kez genel seçimler için sandığa gidilen ülkede, siyasi krizlerle anılan dönemin sonu umuduyla yeni hükümetin kurulması aşamasına geçildi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Yotova, "Birbiri ardına gelen siyasi kriz yıllarının ardından Bulgar halkı, istikrarlı ve etkili bir yönetim bekliyor. Bu beklenti, aynı zamanda Avrupa'daki ortaklarımız ve uluslararası toplum tarafından da paylaşılıyor" dedi.

Yeni hükümeti çok önemli kararların beklediğini vurgulayan Yotova, Bulgar halkının siyasi sisteme ve devlet kurumlarına olan güveninin yeniden tesis edilmesinin yeni hükümete bağlı olacağını söyledi.

"Bulgar halkı, son seçimlerde siyasi krize son verdi"

Buradaki konuşmasında siyasi kriz sarmalından kurtulamayan Bulgaristan'da son 9 yılda farklı başbakan adaylarına 27 defa hükümeti kurma görevi verildiğine dikkat çeken Radev ise, "Yıllar boyunca siyasi istikrarsızlık, zayıf koalisyonlar ve kısa ömürlü hükümetler gördük. Ancak Bulgar halkı, son seçimlerde siyasi krize son verdi" dedi.

Seçmenlerin parlamentoda tek bir siyasi güce çoğunluk verdiğini de ifade eden Radev, "Bu büyük bir güven göstergesi. Ama bizim için, İlerici Bulgaristan için aynı zamanda büyük bir sorumluluk" dedi.

Radev, yeni kabine üyelerini açıkladı

Bulgaristan'da bir önceki hükümetin geçtiğimiz yıl Aralık ayındaki istifasının ardından Ocak ayında Cumhurbaşkanlığından istifa ederek İlerici Bulgaristan'ı kuran Radev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümeti kurma yetkisi almasının ardından yarın parlamentoda onaylanması beklenen kabine üyelerini açıkladı. Radev tarafından parlamentonun onayına sunulacak kabinede 4 başbakan yardımcısı ve 18 bakan yer aldı.

Radev'in başbakanlığı üstleneceği kabine teklifinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak Galab Donev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı olarak Aleksander Pulev, Başbakan yardımcıları olarak İvo Hristov Petrov ve Atanas Pekanov'un isimleri yer aldı.

Yeni kabinede ayrıca İçişleri Bakanlığı için İvan Demerdzhiev, Savunma Bakanlığı için Dimitar Stoyanov, Dışişleri Bakanlığı için Velislava Petrova-Chamova, Adalet Bakanlığı için Nikolay Naydenov, Sağlık Bakanlığı için Katya İvkova ve Enerji Bakanlığı için İva Petrova gibi isimler önerildi. - SOFYA