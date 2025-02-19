Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor

Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahin, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. CHP'nin ön seçim sürecine ve HÜDA PAR'ın çalıştayına sert eleştiriler yönelten Şahin, "CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor" ve "Vatanını seven hiç kimse HÜDA PAR'ın çalıştayına olumlu bakmaz" ifadeleriyle dikkat çekti.

19.02.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahin, Haberler.com stüyosunda CHP'nin ön seçim sürecine ve HÜDA PAR'ın çalıştayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, CHP'nin bu süreci halkın gündemini değiştirmek amacıyla kullandığını ve mevcut siyasi atmosferin dikkat dağıtma yöntemleriyle şekillendirildiğini savundu.

"CHP, ÖN SEÇİM SÜRECİYLE HALKIN GÜNDEMİNİ DEĞİŞİTİRİYOR"

Genç Parti lideri, "Seçim takvimi açıklanmayan bir ülkede, 'Seçim var' diye hava yaratmak halkı gerçekliğinden uzaklaştırmaktır" diyerek CHP'nin ön seçim sürecindeki tartışmalarının kamuoyunu meşgul etmek için kullanıldığını öne sürdü.

Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor

"CHP, İKTİDARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİ BIRAKMALI"

CHP'ye de sert eleştirilerde bulunan Şahin, "CHP, iktidarın ekmeğine yağ sürme işini bıraksın" ifadelerini kullandı. Şahin'e göre muhalefet partileri halkın öncelikli sorunlarına odaklanmalı ve siyasi hesaplarla hareket etmemeli.

"VATANINI SEVEN HİÇ KİMSE HÜDA PAR'IN ÇALIŞTAYINA OLUMLU BAKMAZ"

HÜDA PAR'ın düzenlediği çalıştaya ilişkin de görüşlerini paylaşan Şahin, "Vatanını seven hiç kimse HÜDA PAR'ın çalıştayı ile ilgili olumlu düşünmez" diyerek, partiye ve faaliyetlerine sert tepki gösterdi.

Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor

"3 ÖĞÜN SİMİT VE ÇAY TÜKETMEK AYDA 22.500 TL"

Ekonomik konulara da değinen Şahin, "5 kişilik bir ailenin günlük 3 öğün simidi ve çay 1 ayda 22 bin 500 TL yapıyor" diyerek hayat pahalılığına dikkat çekti.

Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor

Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.