Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahin, Haberler.com stüyosunda CHP'nin ön seçim sürecine ve HÜDA PAR'ın çalıştayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, CHP'nin bu süreci halkın gündemini değiştirmek amacıyla kullandığını ve mevcut siyasi atmosferin dikkat dağıtma yöntemleriyle şekillendirildiğini savundu.
Genç Parti lideri, "Seçim takvimi açıklanmayan bir ülkede, 'Seçim var' diye hava yaratmak halkı gerçekliğinden uzaklaştırmaktır" diyerek CHP'nin ön seçim sürecindeki tartışmalarının kamuoyunu meşgul etmek için kullanıldığını öne sürdü.
CHP'ye de sert eleştirilerde bulunan Şahin, "CHP, iktidarın ekmeğine yağ sürme işini bıraksın" ifadelerini kullandı. Şahin'e göre muhalefet partileri halkın öncelikli sorunlarına odaklanmalı ve siyasi hesaplarla hareket etmemeli.
HÜDA PAR'ın düzenlediği çalıştaya ilişkin de görüşlerini paylaşan Şahin, "Vatanını seven hiç kimse HÜDA PAR'ın çalıştayı ile ilgili olumlu düşünmez" diyerek, partiye ve faaliyetlerine sert tepki gösterdi.
Ekonomik konulara da değinen Şahin, "5 kişilik bir ailenin günlük 3 öğün simidi ve çay 1 ayda 22 bin 500 TL yapıyor" diyerek hayat pahalılığına dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor - Son Dakika
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