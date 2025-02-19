Burçin Şahindur: CHP, ön seçim süreciyle halkın gündemini değiştiriyor

Politika

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahin, Haberler.com stüyosunda CHP'nin ön seçim sürecine ve HÜDA PAR'ın çalıştayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, CHP'nin bu süreci halkın gündemini değiştirmek amacıyla kullandığını ve mevcut siyasi atmosferin dikkat dağıtma yöntemleriyle şekillendirildiğini savundu.

"CHP, ÖN SEÇİM SÜRECİYLE HALKIN GÜNDEMİNİ DEĞİŞİTİRİYOR"

Genç Parti lideri, "Seçim takvimi açıklanmayan bir ülkede, 'Seçim var' diye hava yaratmak halkı gerçekliğinden uzaklaştırmaktır" diyerek CHP'nin ön seçim sürecindeki tartışmalarının kamuoyunu meşgul etmek için kullanıldığını öne sürdü.

"CHP, İKTİDARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİ BIRAKMALI"

CHP'ye de sert eleştirilerde bulunan Şahin, "CHP, iktidarın ekmeğine yağ sürme işini bıraksın" ifadelerini kullandı. Şahin'e göre muhalefet partileri halkın öncelikli sorunlarına odaklanmalı ve siyasi hesaplarla hareket etmemeli.

"VATANINI SEVEN HİÇ KİMSE HÜDA PAR'IN ÇALIŞTAYINA OLUMLU BAKMAZ"

HÜDA PAR'ın düzenlediği çalıştaya ilişkin de görüşlerini paylaşan Şahin, "Vatanını seven hiç kimse HÜDA PAR'ın çalıştayı ile ilgili olumlu düşünmez" diyerek, partiye ve faaliyetlerine sert tepki gösterdi.

"3 ÖĞÜN SİMİT VE ÇAY TÜKETMEK AYDA 22.500 TL"

Ekonomik konulara da değinen Şahin, "5 kişilik bir ailenin günlük 3 öğün simidi ve çay 1 ayda 22 bin 500 TL yapıyor" diyerek hayat pahalılığına dikkat çekti.