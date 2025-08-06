Burdur Belediyesi\'nde Gergin Meclis Toplantısı

Burdur'da AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın basın mensuplarına TOKİ konutları hakkında verdiği demeç sonrası Belediye Başkanı ile CHP'li ve AK Parti'li meclis üyelerinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik yaptıkları açıklamalar, belediye meclisinde gerginliğe neden oldu. AK Parti'li meclis üyesinin, basın açıklamasına cevap mecrasının meclis olmadığını söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. CHP'li meclis üyesi, AK Parti'li kadın üyenin üzerine doğru yürüyünce, başka bir CHP'li meclis üyesi tarafından kolundan tutulup geri çekildi. Gerginlik artınca Başkan Ercengiz oturuma 10 dakika ara verdi.

Burdur'da AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, geçtiğimiz günlerde anahtar teslimi yapılan ve oturulmaya başlanan Kurna TOKİ konutları ve yeni yapılacak diğer konutlar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalar esnasında belediyenin bu bölgede alt yapı çalışmaları konusunda üzerine düşeni yapmadığını dile getirmesi üzerine CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve iki partinin Belediye Meclis üyeleri arasında sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşandı. Sosyal medya hesaplarında birbirlerine ağır ithamlarda bulunan taraflar arasındaki gerginlik bugün Halı Sarayı Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Ağustos ayı meclis toplantısına yansıdı.

Toplantıda Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in AK Parti İl Başkanı ve meclis üyelerinin paylaşımlarına belediyeyi ilgilendiren konular hakkında cevap vermek istediği esnada AK Partili Meclis Üyesi Fatıma Küçükkaplan'ın bu açıklamanın yerinin burası olmadığını ve açıklamaları dinlemek istemediğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı Ercengiz meclis üyesini salondan çıkabileceğini söyleyip zabıta memurlarına "Hanımefendiye yardımcı olur musunuz" demesinin ardından Küçükkaplan dışarı çıkmayınca CHP Grup sözcüsü Ali Say ayağa kalkarak AK Partili üyesinin üzerine yürümesiyle gerginlik arttı. Ali Say, bir diğer CHP'li meclis üyesi tarafından kolundan tutularak geri ekilip sakinleştirilmeye çalışılırken, AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk etti. Başkan Ercengiz ise toplantıya ara verdi.

"Can güvenliğimiz yok"

Olayların ardından belediyenin yan tarafında bulunan Ulu Camii önünde toplanan AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve Meclis üyeleri can güvenliklerinin tehlike altında olduğu için tekrar toplantıya girmeyeceklerini belirterek, "Toplantıya başlamadan önce AK Parti Meclis Üyemiz Hüseyin Büyükkeleş'e sallanan parmak ve toplantı başladıktan sonra Kadın Meclis Üyemiz Fatıma Küçükkaplan'a yönelik hakaretler tarafımızdan kabul edilmemektedir. Bizlerin can güvenliği olmadığı için tekrar toplantıya dahil olmayacağız ve meclisteki güvenlik sağlandıktan sonra görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu tartışmaları bırakın halka hizmet yoluna bakın"

Meclis toplantısının ardından CHP İl Başkanı Kadir Koç, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye meclis üyeleri ile birlikte basın açıklamasında bulunarak, "Halkın memnuniyeti ilimizde bazı arkadaşlarımızı rahatsız etmektedir. Sayın Belediye Başkanı canlı yayında oturumunu gerçekleştirmiştir ve kendisine başarılarının devamını diliyorum. AK Parti İl Başkanı kardeşimi de bıraksın bu tip sataşmaları, Burdur halkınına hizmet yoluna baksın" şeklinde konuştu. - BURDUR