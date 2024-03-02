Burhan Sakallı, Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Burhan Sakallı, Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu açıklamasına tepki gösterdi

Burhan Sakallı, Ayşe Ünlüce\'nin çevre yolu açıklamasına tepki gösterdi

Odunpazarı eski Belediye Başkanı ve AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu projesi açıklamasına tepki gösterdi. Sakallı, projeyi kendi aday olduğu dönemde açıkladığını ancak CHP'nin tepki gösterdiğini belirtti.

02.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
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Odunpazarı eski Belediye Başkanı ve 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı olan Burhan Sakallı, Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu konusundaki açıklamasına tepki gösterdi. Sakallı, projeyi kendi aday olduğu dönemde açıkladığını, ancak CHP'nin 'Bu yol Büyükşehir Belediyesinin işi değil' tepkisi gördüğünü anlattı.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ayşe Ünlüce'nin bir TV programında seçim vaadi olarak sunduğu "Çevre Yolu" projesine Burhan Sakallı'dan tepki geldi. Sosyal medya üzerinden Ünlüce'nin vaadini, aday olduğu dönemde kendinin verdiğini belirten Sakallı, 'Bu yol Büyükşehir Belediyesinin işi değil' tepkisi gördüğünü belirtti. Burhan Sakallı, şunları belirtti.

"2019'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım sırasında 'Kazandığım takdirde bir dönem içinde Güney Çevre Yolunu yapacağım' dediğimde 'bu yol Büyükşehir Belediyesinin işi değil' diyenler şimdi seçim vaadinde bulunuyorlar. Neymiş, bu yolu Büyükşehir yapabilirmiş, yapmalıymış!" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Burhan Sakallı, Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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