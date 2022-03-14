Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti

14.03.2022 11:10
Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Okan Seçen ve ihtiyar heyetini kabul etti.

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Okan Seçen ve ihtiyar heyetini kabul etti.

Burhaniye' de, 05.02.2021 tarihinde Belediye Meclis Kararı ile Bahçelievler Mahallesine bağlı, Orjan, İmko, Denetko, Haberkent, Meço ve 73 Evler sitelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan Ali Çetinkaya Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu muhtarlık seçimi yapıldı. Ali Çetinkaya Mahallesinin ilk muhtarı olan Okan Seçen ve ihtiyar heyeti üyeleri Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. İhtiyar heyeti üyelerini tanıtan Muhtar Okan Seçen, mahalleye en iyi hizmeti verme gayreti içinde olacaklarını söyledi. Kaymakam İlyas Memiş de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, muhtar Okan Seçen ve ihtiyar heyeti üyelerine başarı dileğinde bulundu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
MUHTAR VE GÖNÜLLÜLER, 4 CANA SAHİP ÇIKTI MUHTAR VE GÖNÜLLÜLER, 4 CANA SAHİP ÇIKTI

Bahçelievler, İlyas Memiş, Muhtarlık, Muhtar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Katiliyle fotoğraf bile çekinmiş! 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı!
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement