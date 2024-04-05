Burhaniye Muhtarlar Derneği Başkanı Deveciler\'i Ziyaret Etti

Burhaniye de, kırsal ve merkez mahallelerinde yeni dönem için görev alan muhtarlar, Başkan Deveciler'i ziyaret ettiler. Burhaniye Muhtarlar Derneği adına Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Nesrin Yıldırım Günaydın tarafından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e çiçek takdim edilerek başlayan buluşma, Başkan Deveciler öncülüğünde ilk iş olarak ilçe genelinde bulunan mahallelerin eksikleri ve sorunlarının talepleri dinlenilerek başlandı.
Alınan taleplerin ardından konuşma yapan Başkan Deveciler, "Burhaniye'mizde görev yapan muhtarlarımızı demokrasimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Muhtarlarımızın özverili davranarak vatandaşların sıkıntılarını çözüme kavuşturma noktasında attıkları adımları geçirmiş olduğumuz 5 yıllık hizmet dönemimizde her zaman destekledik ve önümüzdeki dönemde de destekleyerek hemşehrilerimize hizmet için hep beraber el birliği ile çalışacağız. Halkımızın her türlü ihtiyacını tespit edip, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi noktasında bizlere çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza yeni dönemlerinde başarılar diliyorum. "dedi. Düzenlenen buluşma etkinliği, Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı sonrasında sona erdi. - BALIKESİR
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