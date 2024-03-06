Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, "Bursa'nın en uzak ilçesi hizmete de en uzak kalmış. İznik'in tarihi ve turistik misyonunu üst düzeye çıkarmak ve bölgeyi kalkındırmak için hemen harekete geçeceğiz" dedi.
31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde çalışmalarına İznik'te devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada 31 Mart'tan sonra İznik'i tarım ve turizmde kalkındıracak projelere hemen başlayacaklarını söyleyen Bozbey, son zamanlarda ilçede artan turist sayısının ihtiyaçlarını karşılayacak planlamalarla bölgenin kalkınmasına ilişkin çözüm önerilerini sundu.
İznik Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dede'nin turizm konusuna dikkat çekmesiyle önerilerini sunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "İznik'in turizm bölgesi ilan edilmesi lazım. Konaklama sorununun çözülmesi lazım. Turistlerin artması demek aynı zamanda esnafın da yüzünün gülmesi demektir." dedi.
"Yerli ve eğitimli rehberler olacak"
Bursa'da turizmin ihtiyaçlarından doğacak en önemli konulardan birisinin ise rehber eğitimi olduğunu söyleyen Bozbey, "Bursa'ya gelecek kafile, yerli rehber eşliğinde gezecek. Bölgenin tarihi yapıları hakkında sağlıklı bilgiler alacak. Yerli rehberler de gerekli eğitimleri alacak ve bu çerçevede bilgilendirme yapacaklar." ifadelerini kullandı. - BURSA
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