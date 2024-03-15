Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi\'nin altyapı sorununu dile getirdi

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi'nin altyapı sorunu olduğunu ifade ederek, "Zamanında birçok sorunu çözmemize rağmen altyapı sorunlarını Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi lazım. Buranın daha nitelikli, müşterilerini cezbeden ve gelenlerin memnun kaldığı ortamın sağlanması gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi esnafı ile bir araya geldi. Burada sanayi esnafına seslenen Bozbey, "Bu süreçte esnaflarımızın, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin dertleri şikayetleri ile karşılaştık. İş adamların, emeklilerin mutsuz ve umutsuz, gençlerin ise ülkeyi terk etme arzusu olduğunu net şekilde yaşayarak gördük. Öyle bir tablo ile karşı karşıyayız ki güzel ülkemizin insanlarının bu duruma düşmesine hiçbirimizin gönlü razı olmuyor. Ramazan ayı dayanışma, birbirimize sahip çıkmak, ihtiyaç sahiplerine destek olma ayıdır. Biz çok hayırsever insanlarız. Bunu her yerde de görüyoruz. Ama bir yönetim zafiyeti var. Bu yönetim zafiyetini ortadan kaldırırsak hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Hiç kimse çocuğunu okula kahvaltı yaptırmadan göndermez" dedi.

"Esnafımızın iş yeri sorunu var"

"Çiftçiye gidiyorsunuz derdi başka; 'Ekemiyorum' diyor. Esnaf deseniz, bazı yerlerde kiralar almış başını gitmiş" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Emeğinin karşılığını istediği zaman da müşteri mesele oluşturuyor. 31 Mart'ta bunların en azından duyarlılık göstermesi adına sizlerden, esnaflarımızdan destek bekliyorum. Esnafımızın iş yeri sorunu var. Birçok esnafımız şuanda iş yeri arıyor. Bunların da çözüme kavuşması lazım. Son 5 yıla baktığımızda bu konulara hiç el atılmamış. Sadece söylemde kalmış. Şu esnafın sorununa çözüm bulalım denmemiş. Kooperatife gelip 'Küçük Sanayi ile ilgili ne sorun var bizde katkı sağlayalım Küçük Sanayi'miz daha nitelikli, müşterileri daha iyi ağırlayacağımız bir alan haline gelsin' diyen yok" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz yer"

Bozbey sözlerini şöyle tamamladı; "Küçük Sanayi bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, yöneticiliğimizde de önemli sorunlarını beraber giderdiğimiz bir alanımız. Ama altyapı problemi var. Zamanında birçok sorunu çözmemize rağmen altyapı sorunlarını Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi gerekiyor. Buranın daha nitelikli, müşterilerini cezbeden ve gelenlerin memnun kaldığı ortamı da sağlaması lazım. Bu ortamı sağlamak zorundayız. Sizler her ne kadar kendi işyerinizde bunu sağlamaya çalışsanız da oraya kadar gidiş-gelişte bunlar sağlanamadığı için üzgünüm ki zaman zaman sizler de belki mahcubiyet duyuyorsunuzdur. Müşteri mağazaya gideceği zaman onu iyi bir ortamda oraya gönderebilmek gerekiyor. Bunun gibi bu sorunların hepsine vakıfız. Hepsini biliyoruz. Bunları 1 Nisan'dan itibaren bir araya gelerek beraber çözeceğiz. Bir esnaf çocuğu olarak bunların hepsine vakıf olduğumuz için nasıl çözüleceğini de biliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA