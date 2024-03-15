Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi\'nin altyapı sorununu dile getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi'nin altyapı sorunu olduğunu ifade ederek, "Zamanında birçok sorunu çözmemize rağmen altyapı sorunlarını Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi lazım. Buranın daha nitelikli, müşterilerini cezbeden ve gelenlerin memnun kaldığı ortamın sağlanması gerekiyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi esnafı ile bir araya geldi. Burada sanayi esnafına seslenen Bozbey, "Bu süreçte esnaflarımızın, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin dertleri şikayetleri ile karşılaştık. İş adamların, emeklilerin mutsuz ve umutsuz, gençlerin ise ülkeyi terk etme arzusu olduğunu net şekilde yaşayarak gördük. Öyle bir tablo ile karşı karşıyayız ki güzel ülkemizin insanlarının bu duruma düşmesine hiçbirimizin gönlü razı olmuyor. Ramazan ayı dayanışma, birbirimize sahip çıkmak, ihtiyaç sahiplerine destek olma ayıdır. Biz çok hayırsever insanlarız. Bunu her yerde de görüyoruz. Ama bir yönetim zafiyeti var. Bu yönetim zafiyetini ortadan kaldırırsak hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Hiç kimse çocuğunu okula kahvaltı yaptırmadan göndermez" dedi.
"Esnafımızın iş yeri sorunu var"
"Çiftçiye gidiyorsunuz derdi başka; 'Ekemiyorum' diyor. Esnaf deseniz, bazı yerlerde kiralar almış başını gitmiş" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Emeğinin karşılığını istediği zaman da müşteri mesele oluşturuyor. 31 Mart'ta bunların en azından duyarlılık göstermesi adına sizlerden, esnaflarımızdan destek bekliyorum. Esnafımızın iş yeri sorunu var. Birçok esnafımız şuanda iş yeri arıyor. Bunların da çözüme kavuşması lazım. Son 5 yıla baktığımızda bu konulara hiç el atılmamış. Sadece söylemde kalmış. Şu esnafın sorununa çözüm bulalım denmemiş. Kooperatife gelip 'Küçük Sanayi ile ilgili ne sorun var bizde katkı sağlayalım Küçük Sanayi'miz daha nitelikli, müşterileri daha iyi ağırlayacağımız bir alan haline gelsin' diyen yok" ifadelerini kullandı.
"Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz yer"
Bozbey sözlerini şöyle tamamladı; "Küçük Sanayi bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, yöneticiliğimizde de önemli sorunlarını beraber giderdiğimiz bir alanımız. Ama altyapı problemi var. Zamanında birçok sorunu çözmemize rağmen altyapı sorunlarını Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi gerekiyor. Buranın daha nitelikli, müşterilerini cezbeden ve gelenlerin memnun kaldığı ortamı da sağlaması lazım. Bu ortamı sağlamak zorundayız. Sizler her ne kadar kendi işyerinizde bunu sağlamaya çalışsanız da oraya kadar gidiş-gelişte bunlar sağlanamadığı için üzgünüm ki zaman zaman sizler de belki mahcubiyet duyuyorsunuzdur. Müşteri mağazaya gideceği zaman onu iyi bir ortamda oraya gönderebilmek gerekiyor. Bunun gibi bu sorunların hepsine vakıfız. Hepsini biliyoruz. Bunları 1 Nisan'dan itibaren bir araya gelerek beraber çözeceğiz. Bir esnaf çocuğu olarak bunların hepsine vakıf olduğumuz için nasıl çözüleceğini de biliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi'nin altyapı sorununu dile getirdi - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek otopark sorununun çözümü için çalışacağını belirtti.
Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yomra ilçesinde yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Park içerisinde 15 kamelya, 1 çocuk oyun parkı ve spor aletleri bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars'ta yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kritik olduğunu belirterek, seçimlerin 90 dakika süreceğini ve son dakikaya kadar bütün eforun sahada olması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin, Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan bahsederek, diğer partilerden aday olan kişilere de destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Kars'ın problemlerinin çözümü için elinden geleni yapacağını belirtti.
Eyüpsultan'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi. Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, seçime 16 gün kala 100 bin öğretmen atamasını yapmasını istedi. Akşener, atanamayan öğretmenlerin oyunu almak için bu adımı atması gerektiğini belirtti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunarak, ilkeli ve omurgalı siyaset anlayışını temsil ettiklerini belirtti. İnce, gönüllülerle birlikte kiralık bir otobüsle gezip, milletin gönlüne seslenmeye çalıştıklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?