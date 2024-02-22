Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muhalefet Adayının Kentsel Dönüşüm İddialarını Eleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhalefet adayının 20 senelik belediye başkanlığı döneminde bir tane bile kentsel dönüşüm yapmamasına rağmen son günlerde kentsel dönüşümü konuşmaya başladığını dile getirerek, " Gemlik'te belediye başkanı kentsel dönüşüme niyetlendi. Burada en azından konuşuldu. Mudanya ve Nilüfer'de konuşulmadı bile. Ağustos böceği gibi geçirdiler 5 seneyi" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hemşehri dernekleri temsilcileri buluştu. Ramada Otel'deki toplantıya, AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Görevlerin gelip geçici olduğunu, aslonanın ise dava olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'e en iyi hizmetlerin gelebilmesi adına Refik Yılmaz ile birlikte çok güzel işler yapacaklarını dile getirdi. Karşılarında derdi Bursa ve Türkiye olan bir muhalefet göremediklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, rakibinin gittiği her yerde kentsel dönüşüm konuşmasına rağmen 540 bin nüfuslu ilçede 20 sene belediye başkanlığı yaptığı sürede bir tane yaptığı kentsel dönüşüm çalışması gösteremediğini anlattı. İnsanların bir tane kentsel dönüşüm yapan CHP'li belediye görmediğini dile getiren Başkan Aktaş, "Gemlik'te belediye başkanı kentsel dönüşüme niyetlendi. Konuştular ama ortada icraat yok. Burada en azından konuşuldu. Mudanya ve Nilüfer'de konuşulmadı bile. Ağustos böceği gibi geçirdiler 5 seneyi. Bizim ise Arabayatağı, Ulus, Değirmenönü, Karapınar gibi 14 tane devam eden kentsel dönüşüm çalışmamız var. Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşüm projesine doğru olduğunu bildikleri halde 'evet' diyemediler. Tarihi ayağa kaldırıyoruz ama 'hayır' dediler. Bunların bir vizyonu, öngörüleri yok. Belediye önüne gelerek 'kentsel dönüşüm istemiyoruz' diyerek eylem yapıyorlar. 'Ne istiyorsunuz? Görüşünüz, alternatifiniz var mı?' diye soruyoruz. Sadece 'istemiyoruz' diyorlar. Bizler kentsel dönüşüm yapacağız ama kimsenin gönlünü yıkmadan, ümitlerini, hayallerini yıkmadan, değişimi ve dönüşümü sağlayacağız" diye konuştu.
Geçmişte uygulanan 0.50 emsal uygulamasının müthiş bir uygulama olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, devletin şuanda 'yüzde 50'si senden, yüzde 50'si benden' projesini başlattığını hatırlattı. İnsanları ikna edebilmek için getirilen 0.50 emsal uygulamasının Nilüfer'de 2-2,5 emsal olarak denendiğini söyleyen Başkan Aktaş, "3 katlı binalar 13 katlı oldu. Müteahhitlerden kese yapılan paralar, sahibinin kim olduğu belli olmayan vakfa yattı. Kendisi televizyonda 'Aile vakfım. Eşim başında' dedi. Kendi cebinden, alın terinden verirsen buna 'aile vakfı' derim. Milletten kopardığın paralarla oluşturduğun vakıfta kaç çocuğa bursa verdin? Kaç ailenin ihtiyacını giderdin? Bunların işi gücü algı. Gemlik'te Keloğlan heykelinden ve Atatürk imzasından başka ne gösterebilirsiniz? Bursa'yla, Gemlik'le, diğer ilçelerle alakası olmayan bir toplulukla karşı karşıyayız. Tamamen slogan üretiyorlar. Çıkıp, 'anaokulu açacağız' diyor. Bizler 32 tane ana kucağı açtık. 4 bin çocuk bu ana kucaklarında eğitim görüyor. Uyan da balığa gidelim. Bu sayıyı 100'e tamamlayacağız. 20 sene boyunca sen, 5 sene boyunca da yardımcın Nilüfer'de kaç tane gençlik merkezi açtın? Fotoğrafının bütününe iyi bakmalıyız. 31 Mart akşamı inşallah aynı mutluluğu tekrar yaşarız. 1 Nisan'da sabaha namazında buluşup, çorbamızı dağıtıp 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muhalefet Adayının Kentsel Dönüşüm İddialarını Eleştirdi - Son Dakika
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