Büyükelçi Barrack Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamasının ardından Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Berberindeki heyetle Aslanlı Yol'da yürüyen Barrack, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Barrack, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Barrack, deftere şunları yazdı:

"Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack." - ANKARA